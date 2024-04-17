Польські фермери планують відновити блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Гуманітарні, військові вантажі, а також пасажирський транспорт протестувальники обіцяють пропускати безперешкодно.

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З ранку четверга, 18 квітня, ймовірно, мітингувальники перед пунктом пропуску "Корчова — Краківець" блокуватимуть вантажівки, які прямуватимуть в Україну. Про це повідомляє Державна митна служба України з посиланням на інформацію, отриману від польських колег.

За інформацією польської сторони, блокування вантажів на вʼїзд в Україну триватиме з 09:00 18 квітня по 09:00 20 квітня.

У цей проміжок, як попереджають, пропускна здатність складатиме лише 1 автомобіль у годину.

Повідомляється, що зазначені заходи не стосуватимуться гуманітарних і військових вантажів. До того ж рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів та автобусів) в обидва напрямки також здійснюватиметься безперешкодно.

Як писав Фокус, у березні в Польщі одночасно відбулося понад 580 акцій протесту по всій країні. Мітингувальники тоді перекрили всі автошляхи країни.

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що Франція приєдналася до зусиль Польщі з обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України. Повідомляється, що зміни, яких добиваються країни, обійшлися б Києву в 1,2 мільярда євро недоотриманих доходів.

У Financial Times з посиланням на джерела поінформували, що ЄС готується до запровадження мита на імпорт зерна з РФ і Білорусі. Мета європейських чиновників — "заспокоїти фермерів".