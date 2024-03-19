Франція разом із Польщею виступила проти імпорту зерна з України, — Politico

За словами журналістів, зміни, яких домагаються Париж і Варшава під тиском фермерів, можуть коштувати Україні 1,2 млрд євро недоотриманих доходів.

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Франція приєдналася до зусиль Польщі обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України. Країни загрожують переговорам про продовження вільної торгівлі між ЄС та Україною. Про це пише Politico.

Повідомляється, що президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися під час саміту Веймарського трикутника в Берліні. Попри заклики підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії, політики уклали угоду про взаємну позицію щодо обмеження імпорту сільгосппродукції з України до ЄС.

Повідомляється, що зміни, яких домагаються Париж і Варшава, можуть коштувати Україні 1,2 млрд євро недоотриманих доходів.

"Це величезний удар для країни, яка потребує всієї можливої допомоги. Держави-члени (ЄС, — ред.), які найбільше демонструють свою підтримку Україні, також завдають країні найбільшої шкоди", — сказало журналістам одне з джерел.

Видання пише, що європейські фермери тиснуть на уряди своїх країн, заявляючи, що не можуть конкурувати з Україною.

При цьому, як повідомляється, європейські законодавці нещодавно вже проголосували за введення низки обмежень. Поправки відправили три гілки ЄС — Раду, Парламент і Комісію — назад за стіл переговорів для пошуку компромісу.

Нагадаємо, у Мінекономіки спрогнозували наслідки блокування кордону поляками. Так, через заблокований кордон суттєві фінансові збитки загрожують не лише Україні, а й Польщі.