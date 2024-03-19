"Руйнуєте власний бізнес": у Мінекономіки спрогнозували наслідки блокування кордону поляками

Через заблокований кордон суттєві фінансові збитки погрожують не тільки Україні, а й Польщі.

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У Польщі вже анонсували розширення переліку товарів, які заборонені для імпорту з України. Крім того, відомо про багаточисельні гучні заяви про вірогідність повної зупинки торгівлі і блокування українсько-польського кордону. Ситуацію прокоментував заступник глави Мінекономіки України Тарас Каска в інтерв'ю журналісту Євгену Плінському.

На думку чиновника, зараз "емоції знаходяться на найвищому рівні", тому українська сторона вже вивчає можливість йти на подібні кроки та ввести обмеження на імпорт товарів. Тарас Качка переконаний, що зрештою від подібних негативних тенденцій у польсько-українських відносинах виграє лише Росія.

За словами заступника міністра, участь у протестах беруть переважно польські фермери. Якщо Україна візьме з них приклад і вирішить закрити кордони, від цього будуть страждати польські клієнти.

"Ви продаєте кукурудзу виробнику молока, воно далі йде в сир, а сир переправляється до України. А якщо у вас перестануть це купувати, то ваш бізнес просто зруйнується. Тому вкрай важливо, що ми з урядом Польщі всі ці питання детально обговорили. В даний час ми погоджуємося з риторикою польських урядовців, яка спрямована саме тим протестувальникам", — розповів Качка.

На його думку, суть основної проблеми в українсько-польських відносинах полягає не у відсутності взаєморозуміння між членами уряду чи перешкоді аграрному сектору, а у зв'язку з тим, що у ході передвиборчої кампанії в Польщі емоції учасників протесту лише підживлювали. Причому дехто це робив добросовісно, бажаючи виграти вибори, а інші навпаки недобросовісно через досить активні впливи Кремля.

Нагадаємо, що польські фермери 15 березня заблокували кордон зі Словаччиною. Вони стверджували про бажання не допустити "неконтрольований потік зерна з України до ЄС".