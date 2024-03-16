Польські фермери блокують п'ять напрямків на кордоні: де черга найбільша, — ДПСУ

Станом на ранок 16 березня на п'яти напрямках у чергах перебувало понад 1000 вантажних транспортних засобів. На "Краківці" — близько 600 вантажівок очікують на можливість перетину кордону у бік України.

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На напрямках до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Угринів" та "Шегині" польські фермери затримують рух вантажівок. Найбільша черга наразі на напрямку "Краківець". Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі "Еспресо".

За його словами, ситуація по кожному з пунктів пропуску змінюється, "то у трохи кращий бік, то у трохи гірший". Повʼязано це з тим, що польські страйкарі "постійно змінюють свої побажання" щодо блокування руху для вантажних транспортних засобів.

"Однак за останні дні незмінним залишається те, що вони такі дії вчиняють на п'яти напрямках. Якщо говорити про напрямки пунктів пропуску з українського боку, то це "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Угринів" та "Шегині"", — уточнює Демченко.

Крім того, як розповів речник ДПСУ, в ніч з 8 на 9 березня, коли протестувальники розблокували рух у напрямку "Краківця", прикордонники мали інформацію про поновлення протестів з 13 березня. Однак цього так і не відбулося, зокрема й по пункту пропуску "Краківець" рух залишається інтенсивний в обох напрямках.

За словами Демченка, польські фермери блокують рух лише для вантажних транспортних засобів. Проте інші категорії транспорту по всіх напрямках їдуть вільно, зокрема йдеться про легкові автомобілі та автобуси. Він додав, що блокування відбувається виключно для вантажівок, які планують перетин кордону в обох напрямках.

"По п'яти напрямках, де продовжується блокування руху, ми відмічаємо, що протестувальники взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу через "Ягодин" та "Рава-Руську", — зазначає речник Державної прикордонної служби.

Він зазначив, що така ж ситуація й по пункту пропуску "Шегині", адже за минулу добу перетнули кордон лише три вантажівки. За його словами, у напрямку "Устилуг" та "Угринів" раніше блокували повністю рух для вантажівок у бік Польщі, але наразі пропускають 1-2 вантажівки на годину.

"Складність відмічаємо перетину кордону з Польщі в Україну у напрямку "Ягодин" і "Шегині". По пункту пропуску "Ягодин" з Польщі в Україну перетнули кордон десь 120 вантажівок, а по "Шегині" – приблизно 40", — зауважив він.

Демченко додав, що станом на ранок 16 березня на цих п'яти напрямках у чергах перебувало понад 1000 вантажних транспортних засобів. Крім того, на напрямку "Краківець" найбільша черга — близько 600 вантажівок очікують на можливість перетину кордону у бік України.

Нагадаємо, вранці 15 березня польські фермери почали блокування пункту пропуску "Хижне", розташованого на кордоні зі Словацькою Республікою.