Польские фермеры блокируют пять направлений на границе: где очередь самая большая, — ГПСУ

По состоянию на утро 16 марта на пяти направлениях в очередях находилось более 1000 грузовых транспортных средств. На "Краковце" — около 600 грузовиков ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины.

Related video

На направлениях к пунктам пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини" польские фермеры задерживают движение грузовиков. Самая большая очередь сейчас на направлении "Краковец". Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире "Эспрессо".

По его словам, ситуация по каждому из пунктов пропуска меняется, "то в немного лучшую сторону, то в немного худшую". Связано это с тем, что польские забастовщики "постоянно меняют свои пожелания" относительно блокирования движения для грузовых транспортных средств.

"Однако за последние дни неизменным остается то, что они такие действия совершают на пяти направлениях. Если говорить о направлениях пунктов пропуска с украинской стороны, то это "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Угринов" и "Шегини"", — уточняет Демченко.

Кроме того, как рассказал представитель ГПСУ, в ночь с 8 на 9 марта, когда протестующие разблокировали движение в направлении "Краковца", пограничники имели информацию о возобновлении протестов с 13 марта. Однако этого так и не произошло, в том числе и по пункту пропуска "Краковец" движение остается интенсивным в обоих направлениях.

По словам Демченко, польские фермеры блокируют движение только для грузовых транспортных средств. Однако другие категории транспорта по всем направлениям едут свободно, в частности речь идет о легковых автомобилях и автобусах. Он добавил, что блокировка происходит исключительно для грузовиков, которые планируют пересечение границы в обоих направлениях.

"По пяти направлениям, где продолжается блокирование движения, мы отмечаем, что протестующие вообще не пропускают грузовые транспортные средства, которые следуют из Украины в Польшу через "Ягодин" и "Рава-Русскую", — отмечает представитель Государственной пограничной службы.

Он отметил, что такая же ситуация и по пункту пропуска "Шегини", ведь за минувшие сутки пересекли границу только три грузовика. По его словам, в направлении "Устилуг" и "Угринов" ранее блокировали полностью движение для грузовиков в сторону Польши, но сейчас пропускают 1-2 грузовика в час.

"Сложность отмечаем пересечения границы из Польши в Украину в направлении "Ягодин" и "Шегини". По пункту пропуска "Ягодин" из Польши в Украину пересекли границу где-то 120 грузовиков, а по "Шегини" — примерно 40", — отметил он.

Демченко добавил, что по состоянию на утро 16 марта на этих пяти направлениях в очередях находилось более 1000 грузовых транспортных средств. Кроме того, на направлении "Краковец" самая большая очередь — около 600 грузовиков ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины.

Напомним, утром 15 марта польские фермеры начали блокирование пункта пропуска "Хижне", расположенного на границе со Словацкой Республикой.