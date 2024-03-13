Польские фермеры возобновили блокаду на КПП "Краковец": какие действуют ограничения

По данным украинской таможенной службы, блокировка началась в 10:00 по варшавскому времени.

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Польские фермеры возобновили акцию протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пропускным пунктом "Корчева — Краковец", о разблокировании которого стало известно недавно. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Отмечается, что блокирование было начато в 10 часов утра по варшавскому времени.

Таким образом, речь идет о том, что перевозчики и представители польских аграриев блокируют автодорогу, через которую осуществляется движение грузовиков на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пропускного пункта. К тому же польские фермеры заблокировали автомобильную магистраль А4 на расстоянии в пределах 500 м до пункта пропуска. При этом в указанном месте ранее не было блокады.

Вместе с этим известно, что пассажирский транспорт (автобусы и легковые автомобили) беспрепятственно передвигаются в оба направления.

Напомним, что 11 марта вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил об остановке польскими протестующими автобусов с украинскими гражданами. Причем тогда задержка пассажиров происходила без малейших объяснений.

Чуть позже польские полицейские сообщили, что протестующие не препятствуют намеренное передвижению пассажирских автобусов на границе с Украиной. Причиной замедления движения там назвали "техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств".

Кроме того, по состоянию на вчера, 12 марта, польские аграрии продолжали блокирование пяти пунктов пропуска, а на четырех направлениях из Украины — "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг" — движение грузовиков было полностью остановлено.

1 марта стало известно, что польские власти намерены отменить льготы для украинских беженцев. Тамошнее Министерство внутренних дел обратилось к воеводам с просьбой предоставить законодательные предложения по изменению правил пребывания украинцев в Польше.