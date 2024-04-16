Польські фермери припинили блокування одного з пунктів на кордоні України

Наразі перед пунктом пропуску "Долгобичув — Угринів" на українсько-польському кордоні в обох напрямках загалом вишикувалося 130 вантажівок.

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Сьогодні вдень, близько 14 години, польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув — Угринів". Про це інформують у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Зазначається, що оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках уже здійснюється у звичайному режимі.

Наразі на виїзд із України перед пунктом пропуску очікують 100 фур. Ще 30 вантажівок із повною масою до 7,5 т очікують на оформлення на території Польщі.

Прикордонники просять водіїв і перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Нагадаємо, наприкінці березня польські фермери вже розблоковували КПП "Угринів — Долгобичув" на декілька днів.

Також ми писали про те, що в Польщі передумали забороняти транзит українського зерна.