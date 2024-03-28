Поляки розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною на декілька днів, — ДПСУ

Польські прикордонники повідомили, що КПП "Угринів-Долгобичув" здійснює пропуск вантажівок у звичайному режимі. Так триватиме до 2 квітня.

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У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок в обох напрямках. Водіїв та перевізників просять враховувати цю інформацію. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ППр "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі. На перетин кордону тут очікують 120 вантажівок. Разом з тим суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня", — йдеться у повідомленні.

КПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблокували Фото: ДПСУ

У Держприкордонслужбі попросили водіїв та перевізників врахувати цю інформацію.

Нагадаємо, вчора, 27 березня черги спостерігались навіть біля розблокованих пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, оскільки вантажні автомобілі їх використовували активніше, ніж заблоковані напрямки. Польські фермери продовжували блокування трьох напрямків на кордоні з Україною. Зокрема йшлось про пропускні пункти "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

9 березня польські фермери повідомили про наміри провести протести у кожній гміні, пригрозивши паралічем роботи всіх установ та закладів через перекриття доріг.

Водночас депутат польського Сейму Павел Коваль заявив 13 березня, що на вирішення питання блокування фермерами кордону можна розраховувати вже за декілька тижнів.