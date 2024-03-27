Протести польських фермерів на кордоні: в ДПСУ назвали три заблокованих напрямки

Черги спостерігаються й біля розблокованих пунктів пропуску, оскільки вантажні автомобілі їх використовують активніше ніж заблоковані напрямки.

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Продовжується блокування польськими фермерами трьох напрямків на кордоні з Україною. Зокрема йдеться про пропускні пункти "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Про це спікер Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

Зокрема він зазначив, що фермери вже розблокували КПП "Шегині", "Краківець" та "Устилуг". На цих напрямках спостерігається висока інтенсивність руху як в бік України, так і у напрямку Польщі.

Водночас фермери блокують рух вантажних транспортних засобів, які прямують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Рава-Руська" і "Ягодин". Також на пропускному пункті "Ягодин" фермери не пропускають вантажні автомобілі, які їдуть з України до Польщі. На пропускному пункті "Угринів" фермери повідомили про намір пропускати по одній вантажівці в бік Польщі й по три вантажівки один раз на шість годин в напрямку України.

"Можна стверджувати, що йдеться про значне зменшення можливості перетину кордону вантажними автомобілями і на цьому напрямку. Також майже заблокований рух в бік Польщі. В цілому станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках в чергах знаходиться десь 300 вантажівок. Найбільше навпроти "Ягодина", — додав речник.

За словами Демченка, черги спостерігаються й біля розблокованих пунктів пропуску, оскільки вантажні автомобілі їх використовують активніше ніж заблоковані напрямки. Найбільше автомобілів знаходиться навпроти "Краківця" — близько 700 фур. До того ж навпроти "Шегині" — близько 400. Разом з цим інтенсивність руху досить висока.

Нагадаємо, що 9 березня польські фермери повідомили про наміри провести протести у кожній гміні, пригрозивши паралічем роботи всіх установ та закладів через перекриття доріг.

Водночас депутат польського Сейму Павел Коваль заявив 13 березня, що на вирішення питання блокування фермерами кордону можна розраховувати вже за декілька тижнів.