Протрималися кілька діб: польські фермери відкривають кордон з Росією (карта)

Блокування кордону з РФ мало тривати місяць, як раніше заявляли польські протестувальники. Однак акція протривала всього лиш пять днів.

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Польські фермери, які 20 березня оголосили акцію з блокування кордону по периметру країни, вирішили скасувати її для вантажівок з Калінінградської області РФ. При цьому вони відзначають, що Європейський Союз досі не ввів жодних обмежень для торгівлі зерном та газом країни-агресора. Про деталі ситуації розповіли на порталі "Польського радіо".

Журналісти нагадали, що фермери, починаючи з 20 березня, перекрили дорогу в Калінінградську область біля міста Гжехоткі у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Протестувальники дозволили проїжджати по одній вантажівці за годину. Однак блокування призупиняють, — ідеться у статті на порталі. Причина розблокування — великодні свята, які у Польщі будуть відзначати 31 березня. Коли відновиться блокування, не вказується.

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Ситуацію з товарообігом між Польщею та РФ прокоментував представник Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати Єжи Салітра. Чоловік розповів, які саме товари приїздять з Калінінградської області: скраплений газ, метан, зерно. Також відзначив, що "аграрії дивуються" продовженню товарообігу між ЄС та РФ.

"Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Євросоюзу. Попри те, що країни засудили напад на Україну, товарообмін із РФ постійно триває", — навели журналіста слова Салітра.

У статті також відзначається, що польські активісти раніше були налаштовані "більш рішуче". Згідно з попередніми планами, блокування кордону мало тривати щонайменше місяць.

Блокування кордону — що діється в Польщі

Зазначимо, у мережі можна відшукати онлайн-карту блокування кордону та автошляхів, яке почалось 20 березня. На карті позначено 560 точок блокування. Біля Калінінградської області перекрили одну велику автотрасу та були точки протесту на відстані 20 км від кордону. Також можна побачити, що на КПП з Білоруссю аналогічних заходів не було.

Блокування кордону — точки протесту в Польщі Фото: Скриншот

Тим часом протести польських фермерів почались з осені 2023 року і з короткими перервами тривають до сьогодні. На кордоні з Україною протестувальники заблокували рух вантажівок, які вивозили українське зерно. Під час однієї з акцій розбили замки і виспали на землю кілька тонн збіжжя. Аналогічна ситуація сталась з вантажними потягами: на колії просто неба опинились десятки тонн зерна.

Українські урядовці запропонували представникам польського уряду зустрітись на кордоні, однак спілкування не відбулось. Натомість у Польщі пояснювали, що не задоволені якістю українського зерна та інших товарів, а також тим, що воно конкурує з польським збіжжям. У Європейському Союзі тривають перемовини щодо врегулювання проблеми, яка виникла внаслідок відкриття кордону для українських товарів через вторгнення РФ.

У березні український журналіст Михайло Ткач відвідав Польщу, щоб показати дії фермерів на білоруському кордону: там, як з'ясувалось, блокування відсутнє. Під час поїздки його затримала поліція і видалила окремі відеоматеріали.

Водночас аналітики показали обсяг торгівлі між Білоруссю, ЄС та Росією: обсяги зросли під час воєнних дій.

Нагадуємо, 20 березня народний депутат Ярослав Железняк опублікував орієнтовні дані щодо мільярдних втрат України та ЗСУ через блокування кордону. Експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких своєю чергою пояснив, чому польські фермери обрали саме таку тактику впливу на власний уряд та ЄС.