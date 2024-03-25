Продержались несколько суток: польские фермеры открывают границу с РФ (карта)

Блокирование границы с РФ должно было длиться месяц, как ранее заявляли польские протестующие. Однако акция продлилась всего лишь пять дней.

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Польские фермеры, которые 20 марта объявили акцию по блокированию границы по периметру страны, решили отменить ее для грузовиков из Калининградской области РФ. При этом они отмечают, что Европейский Союз до сих пор не ввел никаких ограничений для торговли зерном и газом страны-агрессора. О деталях ситуации рассказали на портале "Польского радио".

Журналисты напомнили, что фермеры, начиная с 20 марта, перекрыли дорогу в Калининградскую область возле города Гжехотки в Варминско-Мазурском воеводстве. Протестующие позволили проезжать по одному грузовику в час. Однако блокировка приостанавливается, — говорится в статье на портале. Причина разблокировки — пасхальные праздники, которые в Польше будут отмечать 31 марта. Когда возобновится блокировка, не указывается.

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Ситуацию с товарооборотом между Польшей и РФ прокомментировал представитель Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты Ежи Салитра. Мужчина рассказал, какие именно товары приезжают из Калининградской области: сжиженный газ, метан, зерно. Также отметил, что "аграрии удивляются" продолжению товарооборота между ЕС и РФ.

"Европейский Союз еще не принял решение о запрете импорта зерна из России в Евросоюз. Несмотря на то, что страны осудили нападение на Украину, товарообмен с РФ постоянно продолжается", — привели журналиста слова Салитра.

В статье также отмечается, что польские активисты ранее были настроены "более решительно". Согласно предварительным планам, блокирование границы должно было длиться не менее месяца.

Блокировка границы — что творится в Польше

Отметим, в сети можно отыскать онлайн-карту блокирования границы и автодорог, которое началось 20 марта. На карте обозначено 560 точек блокировки. Возле Калининградской области перекрыли одну большую автотрассу и были точки протеста на расстоянии 20 км от границы. Также можно увидеть, что на КПП с Беларусью аналогичных мероприятий не было.

Блокировка границы — точки протеста в Польше Фото: Скриншот

Между тем протесты польских фермеров начались с осени 2023 года и с короткими перерывами продолжаются до сих пор. На границе с Украиной протестующие заблокировали движение грузовиков, которые вывозили украинское зерно. Во время одной из акций разбили замки и высыпали на землю несколько тонн зерна. Аналогичная ситуация произошла с грузовыми поездами: на пути под открытым небом оказались десятки тонн зерна.

Украинские чиновники предложили представителям польского правительства встретиться на границе, однако общение не состоялось. Зато в Польше объясняли, что не удовлетворены качеством украинского зерна и других товаров, а также тем, что оно конкурирует с польским зерном. В Европейском Союзе продолжаются переговоры по урегулированию проблемы, которая возникла в результате открытия границы для украинских товаров из-за вторжения РФ.

В марте украинский журналист Михаил Ткач посетил Польшу, чтобы показать действия фермеров на белорусской границе: там, как выяснилось, блокировка отсутствует. Во время поездки его задержала полиция и удалила отдельные видеоматериалы.

В то же время аналитики показали объем торговли между Беларусью, ЕС и Россией: объемы выросли во время военных действий.

Напоминаем, 20 марта народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ориентировочные данные о миллиардных потерях Украины и ВСУ из-за блокирования границы. Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких в свою очередь объяснил, почему польские фермеры выбрали именно такую тактику воздействия на собственное правительство и ЕС.