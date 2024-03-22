"Нащупали болевую точку": почему польские фермеры будут продолжать блокаду границы, — Гладких (видео)

Для европейских фермеров именно Украина является драйвером или триггером, которые в очередной раз ставят на повестку дня все те внутренние проблемы, которые накопились в европейской отрасли. Украина сможет выйти из этой ситуации с помощью других путей, отмечает аналитик Валентин Гладких.

Related video

Даже если Украина согласится на все требования польских фермеров, они все равно не прекратят блокировать границу, ведь используют поставки зерна в ЕС со стороны Киева, как мощный аргумент для получения преференций со стороны евросообщества. Разблокировать границы в ближайший срок вряд ли удастся, ведь к фермерским протестам присоединяются другие страны. Об этом в интервью Фокусу рассказал кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

Он отметил, что фермерский вопрос является сугубо политическим. Во многих европейских странах (особенно в Польше) фермеры являются важной частью экономики и мощной частью электората, поэтому политики постоянно ищут у них поддержки, а сами фермеры удачно используют инструменты давления на власть.

"Польские фермеры таки нащупали эту болевую точку, благодаря которой хотят выжать все возможные выгоды из европолитиков, — акцентирует Гладких, — Проблему можно решить только при участии консолидированного действия европейских структур. Но есть большие сомнения, что это удастся".

По мнению эксперта, митинги польских фермеров не касаются непосредственно взаимоотношений Польши с Украиной, а этот вопрос касается вообще аграрной политики в Европейском Союзе. Просто для европейских фермеров именно Украина является драйвером или триггером, который в очередной раз ставит на повестку дня все те внутренние проблемы, которые накопились в европейской отрасли.

"Я хотел бы надеяться, что ситуация на границе не повредит хотя бы движению каких-то стратегически важных товаров или услуг, — акцентирует Гладких, — Хотя поляки уже даже начали блокировать простой пассажирский транспорт, который к проблематике фермерства вообще не имеет никакого отношения".

В целом, отмечает эксперт, Украина сможет выйти из этой ситуации с помощью других путей. Есть морское сообщение, есть река Дунай, есть границы с другими странами ЕС.

Напомним, по сообщениям Государственной пограничной службы Украины и Пограничной службы Польши в пункте пропуска "Медика — Шегини" митингующие заблокировали движение автобусов.

После этой информации к польскому министру внутренних дел обратился вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний в цивилизованной стране