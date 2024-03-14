В Польше зреет гражданская война? Почему протестующие останавливают автобусы с беженцами из Украины (видео)

Дональд Туск допустил серьезную ошибку, потому что заигрывал с фермерами и дальнобойщиками. Теперь его конкурент Ярослав Качинский с помощью протестов хочет лишить премьера должности, утверждает аналитик Валерий Клочок.

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Ситуация, когда польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, останавливают автобусы с украинскими беженцами, является своеобразным признаком возможной гражданской войны в Польше. Там сейчас очень обострилось противостояние между сторонниками вице-премьера Ярослава Качинского (партия "Право и справедливость") и премьера Дональда Туска (партия "Гражданская платформа"). Об этом в интервью Фокусу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Он отмечает, что вице-премьеру Качинскому с партией "Право и справедливость", победившей на парламентских выборах, так и не удалось сформировать большинство. Президент Польши Анджей Дуда, представлявший "ПиС", пытается себя позиционировать как государственник и президент, но без особых результатов и эту ситуацию с блокадой не комментирует.

"Но на ситуацию отреагировал глава МВД Польши, который утверждал, что все видео с такими инцидентами, где хулиганят пьяные митингующие, распространяются именно представителями "ПиС", — говорит Клочок, — и добавил, что против него уже главой этой партии инициирован вопрос о внесении недоверия".

Дональд Туск допустил серьезную ошибку, потому что перед своим назначением в третий раз на должность премьер-министра и после назначения заигрывал с фермерами и дальнобойщиками, отмечает аналитик. Туску удалось выбить из ЕС дополнительное финансирование в 137 млрд евро, тогда как ежегодно Польша и так получает от Еврокомиссии 20 млрд евро на развитие. То есть сегодня все эти протесты фермеров — чисто политическая история, которая не связана с экономикой государства.

"Теперь Туску, который просит фермеров прекратить блокаду, ведь деньги уже будут, митингующие заявляют, что желают отмены так называемого "Зеленого соглашения", — отмечает Клочок, — За это соглашение много лет бился ЕС и оно предусматривает жесткие экологические нормы и теперь, несмотря на обещание Туска согласиться чисто для Польши по этому соглашению каких-то послаблений, фермеры требуют полной его аннуляции".

Конечно, отмечает эксперт, в партии "ПиС" прекрасно понимают, что Дональд Туск и его партия "ГП" не способны это сделать, ведь для отмены нужно согласие других членов ЕС, надо собирать комиссию и так далее. Поэтому "ПиС" использует это в виде давления на премьера и его "ГП", а президент Дуда не проявляет активности. Главная цель противостояния в том, чтобы Туска лишить премьерства.

По словам Валерия Клочко, он далек от мысли о том, что поляки понимают, что такая борьба и протесты может привести к гражданскому противостоянию. Многие из жителей Польши боится войны, но сегодня, когда стабилизировался фронт в Украине, когда страны НАТО готовы даже к отправке в Украину войск, в том числе и Польша, то у них собственные "разборки" вышли на первый план.

Сейчас изменить политическую карту в Польше не реально, потому что Украина не может и не имеет права на это влиять — это внутреннее дело поляков, отмечает аналитик. Поэтому надо работать над увеличением пунктов пропуска через другие государства и обходить Польшу. Но можно даже и самим перекрыть границу полякам.

"Украина способна самостоятельно обеспечить себя продукцией и польские товары нам не очень и нужны, — акцентирует Клочок — А справится ли Польша без нас уже будет вопрос, дальше посмотрим".

Напомним, 13 марта в Государственной таможенной службе Украины сообщили, что польские фермеры возобновили акцию протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пропускным пунктом "Корчева — Краковец", о разблокировании которого стало известно недавно.