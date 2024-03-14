У Польщі зріє громадянська війна? Чому протестувальники зупиняють автобуси з біженцями з України (відео)

Дональд Туск допустився серйозної помилки, тому що загравав з фермерами та далекобійниками. Тепер його конкурент Ярослав Качинський за допомогою протестів хоче лишити прем'єра посади, стверджує аналітик Валерій Клочок.

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Ситуація, коли польскі фермери, що протестують на кордоні з Україною, зупиняють автобуси з українськими біженцями, є своєрідною ознакою можливої громадянської війни в Польщі. Там зараз дуже загострилось протистояння між прихильниками віцепрем'єр Ярослава Качинського (партія "Право і справедливість") та прем'єра Дональда Туска (партія "Громадянська платформа"). Про це в інтерв'ю Фокусу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він зазначає, що віцепрем'єру Качинському з партією "Право і справедливість", що перемогла на парламентських виборах, так і не вдалось сформувати більшість. Президент Польщі Анджей Дуда, що представляв "ПіС", намагається себе позиціювати як державник та президент, але без особливих результатів і цю ситуацію з блокадою не коментує.

"Але на ситуацію відреагував очільник МВС Польщі, який стверджував, що всі відео з такими інцидентами, де хуліганять п'яні мітингувальники, розповсюджуються саме представниками "ПіС", — каже Клочок. — І додав, що проти нього вже очільником цієї партії ініційоване питання про внесення недовіри".

Дональд Туск допустився серйозної помилки, тому що перед своїм призначенням втретє на посаду прем'єр-міністра і після призначення загравав з фермерами та далекобійниками, зазначає аналітик. Туску вдалось вибити з ЄС додаткове фінансування у 137 млрд євро, тоді як щорічно Польща і так отримує від Єврокомісії 20 млрд євро на розвиток. Тобто сьогодні всі ці протести фермерів — суто політична історія, яка не пов'язана з економікою держави.

"Тепер Туску, який просить фермерів припинити блокаду, адже гроші вже будуть, мітингувальники заявляють, що бажають скасування так званої "Зеленої угоди", — зазначає Клочок. — За цю угоду багато років бився ЄС і вона передбачає жорсткі екологічні норми й тепер, попри обіцяння Туска погодитись суто для Польщі по цій угоді якихось послаблень, фермери вимагають повної її ануляції".

Звісно, зазначає експерт, в партії "ПіС" прекрасно розуміють, що Дональд Туск та його партія "ГП" не здатні це зробити, адже для скасування потрібно згода інших членів ЄС, треба збирати комісію і таке інше. Тому "ПіС" використовує це у вигляді тиску на прем'єра та його "ГП", а президент Дуда не проявляє активності. Головна мета протистояння в тому, щоб Туска позбавити прем'єрства.

За словами Валерія Клочка, він далекий від думки про те що поляки розуміють, що така боротьба та протести може призвести до громадянського протистояння. Багато з мешканців Польщі боїться війни, але сьогодні, коли стабілізувався фронт в Україні, коли країни НАТО готові навіть до відправки до України військ, в тому числі й Польща, то у них власні "розборки" вийшли на перший план.

Зараз змінити політичну карту в Польщі не реально, бо Україна не може та й не має права на це впливати — це внутрішня справа поляків, зазначає аналітик. Тому треба працювати над збільшенням пунктів пропуску через інші держави та обходити Польщу. Але можна навіть і самим перекрити кордон полякам.

"Україна здатна самостійно забезпечити себе продукцією і польскі товари нам не дуже й потрібні, — акцентує Клочок. — А чи Польща впорається без нас а тут уже буде питання далі подивимося".

Нагадаємо, 13 березня в Державній митній службі України повідомили, що польські фермери відновили акцію протесту й блокування руху вантажного транспорту перед пропускним пунктом "Корчова – Краківець", про розблокування якого стало відомо нещодавно.