Польские протестующие начали блокировать движение автобусов на границе с Украиной, — ГПСУ

Движение ограничено с 11 утра, на два часа пропускают по одному автобусу на въезд и выезд. Пограничники рассказали, что неизвестно, когда блокаду снимут.

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В Польше начали блокировать движение автобусов через границу. Деталями 20 марта поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Польские пограничники передали, что ограничение движения автобусов началось примерно в 11:10. Движение блокируют на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским КПП "Шегини".

"Планируют пропускать по одному автобусу в два часа, как на въезд в Украину, так и на выезд", — отметили в ГПСУ.

Как долго протестующие собираются блокировать движение автобусов на участке "Медика — Шегини", неизвестно.

"Просим перевозчиков и граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок", — добавила пресс-служба.

Публикация пресс-службы ГПСУ от 20 марта Фото: Скриншот

Напомним, 20 марта в Польше объявили национальную всеобщую забастовку фермеров. В СМИ сообщали, что в стране пройдет более 580 протестов, в которых примут участие почти 70 тысяч аграриев. Поляков готовили к "армагеддону".

20 марта в СМИ передали, что протестующие заблокировали все автодороги Польши, страна погрязла в пробках. Фермеры выступают против "зеленого курса" ЕС, а также требуют расширения льготного кредитования и снятия ограничений на использование азотных удобрений.

Кроме того, они возмущены требованием Евросоюза сохранять незасеянными 4% пахотных земель. Аграрии против импорта агропродукции из Украины и ограничения разведения животных в Польше.