Поліція Польщі заперечила затримання Ткача: редакція УП та посол України відреагували (скріншоти)

Українські дипломати отримали швидку реакцію поліції Люблінського воєводства. Тим часом поліція Підляського воєводства заперечує будь-які інциденти.

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На польському кордоні поліція Підляського воєводства не затримувала журналіста Михайла Ткача з "Української правди". Інформація про затримання є фейком. Коментарі щодо подій на кордоні з'явились у акаунті Podlaska Policja соцмережі X (Twitter).

Коментар щодо можливого затримання Михайла Ткача опублікували о 21:34. Наголошується, що ідеться про спростування "фейкових новин". Поліція Підляського воєводства наголосила, що інцидентів з українським журналістом не було.

Тим часом головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва відреагувала на заяву польської поліції. Журналістка заявила, що правоохоронці Польщі "брешуть" і вона готова це довести.

Мусаєва - про інцидент з Ткачем Фото: Скриншот

Журналісти "Суспільного" своєю чергою отримали коментар посла Польщі в Україні Василя Зварича. Зі слів посадовця, посольство звернулось з офіційним запитом до поліції (до кого саме, не вказується). Консульство ж сконтактувало з поліцією Люблінського воєводства (про Підляське воєводство не згадувалось) і вже отримало відповідь. Правоохоронці пояснили, що через інциденти з українським зерном, яке розсипають на автошляхах та залізницях, посилили патрулювання. Крім того, є ще проблема з нелегальними мігрантами, які проникають через територію Білорусі. Тому, коли побачили "підозрілих осіб", відреагували: затримали, але, коли дізнались, що журналісти, чемно відпустили.

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Зварич відзначив, що польські поліцейські "поводились ввічливо" і швидко відповіли на звернення консула. У акаунті X посадовця не згадується інцидент, натомість є нагадування про експансію російських продуктів у країнах ЄС. Крім того, у мережі не вдалось відшукати реакцію речниці Люблінського воєводства Малгожати Сковронської, яка раніше коментувала події.

Варто зауважити, що у інциденті з Ткачем можуть фігурувати два польських воєводства — Люблінське (межує з Україною) та Підляське (не межує). Де саме відбулось затримання, журналіст не уточнив.

Люблінське та Підляське воєводства Фото: З відкритих джерел

Затримання журналіста — інцидент з Михайлом Ткачем

Зазначимо, про подію на польсько-українському кордоні стало відомо вдень 27 лютого. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що його разом з колегами затримала польська поліція. Після короткого спілкування правоохоронці отримали доступ до карток пам'яті з телефонів, відеокамер, фотоапаратів і знищили частину інформації. При цьому українці пояснили. що вони є журналістами, які готують репортаж про проблеми на кордоні Польщі, України та Білорусі.

Нагадуємо, починаючи з 20 лютого, громадяни Польщі повністю заблокували усі контрольно-пропускні пункти і не пропускають вантажівки та поїзди, які везуть товари за межі та всередину України. Прем'єр-міністр Польщі запевнив, що зможе розв'язати проблему: для цього усі КПП внесуть у список критичної інфраструктури. Українських уряд своєю чергою запропонував свої кроки, які назвали "Планом взаєморозуміння".