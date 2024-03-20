У ЗСУ відібрали мільярди гривень: скільки грошей втратила армія через блокаду кордону

У звіті Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради зазначається, що блокування кордону звужує можливості фінансування оборони України.

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Через польських фермерів, які наразі продовжують блокувати усі пункти пропуску вздовж кордону, Україна за підсумками лютого 2024 року недоотримала 7,7 мільярда гривень. Ці надходження мали потрапити до державного бюджету задля фінансування Збройних сил, оскільки держава під час повномасштабної війни з Росією усі отримані митні надходження спрямовує на фінансування оборони. Тобто через блокаду кордону Україна втрачає можливість фінансувати власну армію. Ці дані є у звіті Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України (ВРУ) з питань економічної безпеки. Документ у своєму Telegram-каналі оприлюднив перший заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У документі зазначається, що основним джерелом наповнення держбюджету від митних платежів є податок на додану вартість (ПДВ) із товарів, що ввозяться. Цей "ввізний" ПДВ повністю зараховується до загального фонду держбюджету, тобто у повному обсязі спрямовується на забезпечення обороноздатності держави. З 2024 року акцизний податок також повністю спрямовується до загального фонду держбюджету.

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"Мита – загальний фонд держбюджету за єдиним винятком. Таким чином, блокування кордону негативно впливає не лише на ділову активність бізнесу, а й звужує можливості фінансування оборони України внаслідок недонадходження митних платежів", – йдеться у документі.

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Страйкарі планують паралізувати рух у понад 500 населених пунктах країни, виїхавши на вулиці та траси сільгосптехнікою. Фермери, зокрема обіцяють, що заблокують близько десяти найважливіших автошляхів, які ведуть до Варшави.

До того ж фермери не відмовляються від блокування руху вантажівок на кордоні з Україною. Поляки продовжують вимагати від Європейського Союзу змінити екологічну політику, надати їм грошову компенсацію та заборонити імпорт агропродукції з країн, які не входять до Євросоюзу, у тому числі з України.

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Нагадаємо, вранці 15 березня польські фермери почали блокування пункту пропуску "Хижне", розташованого на кордоні зі Словацькою Республікою. Також міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков 28 лютого спростував інформацію, що Київ та Варшава домовляються про закриття кордону.