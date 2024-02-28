Україна не обговорює закриття кордону з Польщею, - Кубраков

В українському уряді спростували заяву польського прем'єра про можливість тимчасового закриття кордонів між двома країни для двосторонньої торгівлі товарами.

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Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Про це у середу ввечері, 28 лютого, заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков коментуючи заяви про нібито перемовини польського і українського урядів.

"Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні. Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут", — сказав Кубраков.

За словами міністра, рішення про закриття кордонів "не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога".

Туск заявив про перемовини щодо закриття кордону

28 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про проведення переговорів між Києвом і Варшавою щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Він наголосив, що це буде "тимчасове і болюче для обох сторін рішення", адже Польща продає в Україну більше, ніж імпортує звідти.

"Я готовий ухвалювати важкі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб не було непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", — сказав польський прем'єр.

В українському міністерстві економіки заявили про перемовини з польськими колегами. Але про закриття кордону на них не згадувалося. Заступник міністра Тарас Качка заявив, що імовірність припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше), було б надто болісним рішенням. І це не враховуючи транзит.

Нагадаємо, 27 лютого у Варшаві фермери вийшли на масштабну акцію протесту. Вони вимагають від польського уряду обмежити імпорт української агропродукції. А також наполягають на виході Польщі з European Green Deal, яка накладає на них низку обмежень.