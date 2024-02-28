Украина не обсуждает закрытие границы с Польшей, — Кубраков

В украинском правительстве опровергли заявление польского премьера о возможности временного закрытия границ между двумя страны для двусторонней торговли товарами.

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Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Об этом в среду вечером, 28 февраля, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков комментируя заявления о якобы переговорах польского и украинского правительств.

"Для нас стабильно работающая граница — это вопрос выживания в войне с российским агрессором. Мы с большим уважением относимся к дружественной Польше и предложили конструктивные решения, а также сделали шаги навстречу для снятия напряжения на границе. Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик", — сказал Кубраков.

По словам министра, решение о закрытии границ "не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага".

Туск заявил о переговорах по закрытию границы

28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о проведении переговоров между Киевом и Варшавой о временном закрытии границы для двусторонней торговли товарами. Он подчеркнул, что это будет "временное и болезненное для обеих сторон решение", ведь Польша продает в Украину больше, чем импортирует оттуда.

"Я готов принимать трудные решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы не было ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение", — сказал польский премьер.

В украинском министерстве экономики заявили о переговорах с польскими коллегами. Но о закрытии границы на них не упоминалось. Заместитель министра Тарас Качка заявил, что вероятность прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше), было бы слишком болезненным решением. И это не учитывая транзит.

Напомним, 27 февраля в Варшаве фермеры вышли на масштабную акцию протеста. Они требуют от польского правительства ограничить импорт украинской агропродукции. А также настаивают на выходе Польши из European Green Deal, которая накладывает на них ряд ограничений.