В Варшаве польские фермеры вышли на масштабный протест (видео)

Организаторы протестов польских фермеров в Варшаве обещали, что марш будет мирным. По некоторым сообщениям, ожидается, что в акции примут участие около 10 тысяч фермеров.

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Польские фермеры, участники так называемого "звездного марша" в столицу страны, во вторник 27 февраля вышли на масштабный протест против политики ЕС и импорта агропродукции из Украины. Об этом сообщает польский канал RMF24.

Фермеры требуют от польского правительства ограничения импорта украинской агропродукции и выхода Польши из European Green Deal, что накладывает на них ряд ограничений. Протестующие заблокировали дороги и улицы в центре столицы, а также разложили костры на площади Дефилад и зажгли файеры, хотя организаторы сообщали, что марш будет мирным. По некоторым сообщениям, ожидается, что в акции примут участие около 10 тысяч фермеров.

"Будет трактор, будет подготовлено что-то, на что СМИ обязательно обратят внимание, но не обязательно то, что нанесет вред", — заявил лидер аграрного сектора профсоюзного объединения OPZZ Словомир Издебский.

Фото: Скриншот

Также аграрии сделали из сена танк. Они привезли его на тракторном прицепе, хотя, как было анонсировано, сельхозтехника в город заезжать не должна была.

Протестующие остановились перед Сеймом и Офисом премьер-министра, чтобы передать петицию. Они провели разговор со спикером Сейма Шимоном Головнею, а также представителем от канцелярии премьер-министра. Лично встретиться с протестующими Дональд Туск не смог, потому что участвует во встрече Вышеградской четверки в Праге.

Однако фермеры требуют от правительства "хотя бы какого-то соглашения", не говоря уже о выполнении всех требований.

"Между мной и митингующими есть полное согласие, что мы не хотим быть — ни они, ни я — героями пророссийской пропаганды", — подчеркнул Головня.

Он добавил, что конечно проблемы, которые стоят перед Польшей сегодня, нужно решать и в значительной степени с ними можно бороться на уровне Европейского Союза.

"Мы должны как можно быстрее решить этот спор, поскольку мы не можем позволить себе каждую следующую неделю протестов — ни аграрии, ни государство — поэтому я считаю, что правительство и все остальные должны сделать абсолютно все, чтобы ускорить решение проблемы".

Ситуация в Варшаве

Как сообщили в польской полиции, офицеры заботятся о безопасности как участников, так и жителей Варшавы, ведь во время таких протестов всегда много эмоций. И опасения вызваны еще и тем, что к блокированию польской столицы могут присоединиться болельщики варшавского футбольного клуба "Легии" и даже горняки. Неофициально также известно, что протесты фермеров могут поддержать и польские майнеры. Именно поэтому город окружат двумя кольцами правоохранителей.

"Весь столичный гарнизон на ногах. Максимальное количество полицейских в подразделениях. Все должны быть на работе. Даже некоторые школы будут закрыты. Все боятся приезда горняков и того, присоединятся ли к протестам фанаты "Легии". Ведь мало кто из нынешних полицейских помнит шахтерские протесты и войны, которые тогда шли", — вспоминает один из польских правоохранителей Петр.

По его словам, вполне вероятно, что польские протестующие попытаются устроить свои акции под стенами государственных учреждений.

Протесты фермеров в ЕС

В четверг, 22 февраля, фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран ЕС устроили акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые пункты пропуска. Они требуют уменьшения бюрократии и изменений в политике Евросоюза.

Один из словацких фермеров рассказал, что агросектор сталкивается со "ста миллионами проблем", которые вредят его конкурентоспособности, самая большая из которых — бюрократия.

Блокада границы с Украиной

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают грузовики, чем затрудняют украинский экспорт. Фермеры недовольны тем, что украинское зерно, которое идет транзитом через Польшу, якобы может оставаться в стране.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план из пяти пунктов для разблокирования границы. Кроме того, представители украинского правительства приехали на границу, но анонсированного диалога с польскими коллегами не произошло. Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что происходят "откровенные провокации", и это вредит обороне.

По мнению кандидата философских наук и эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентина Гладких, проблемы с экспортом украинского зерна и блокирование польскими фермерами границ ЕС две страны не смогут решить самостоятельно. Надо подключать чиновников из Брюсселя.

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