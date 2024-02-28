"Опція закриття кордону не згадувалася". Україна й Польща провели перемовини

Ймовірність припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше), як зазначив представник уряду, це надто болісно.

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Питання повного закриття кордону України та Польщі не згадувалися на перемовинах. Про це повідомив Тарас Качка, заступник міністра економіки України, у Facebook.

З його слів, учасники дискусії знайшли спільну мову у цьому питанні. Наразі триває робота над конструктивним рішенням стосовно можливості розблокувати кордон і врахувати відповідні інтереси фермерів Польщі і України. Він закликав звертати увагу на конкретні слова польської влади, а не на заголовки новин.

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"Поки без деталей, але конструктивне рішення можливе", – заявив посадовець.

Тарас Качка наголосив на тому, що премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск розуміє, наскільки закриття кордону було би болісним рішенням для економік обох держав. Ймовірність припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше), як зазначив представник уряду, це надто болісно, не враховуючи транзит.

Закриття україно-польського кордону і заява Туска

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск, як повідомило PAP у сервісі мікроблогів Х 28 лютого, може повністю закрити кордон з Україною. Сторони обговорюють закриття спільного кордону. Він назвав це рішення тимчасовим. З його слів, сторони обговорюють закриття спільного кордону.

Керівник польського уряду повідомив на пресконференції, що це питання включатиме тему його перемовин з фермерами, запланованих на четвер. Він нагадав, що його держава має позитивне сальдо торгівлі з Україною.

Він наголосив про те, що консультації з Києвом завжди тривають, коли це стосується кордону з Україною, щоб не було непотрібної напруги. З його слів, потрібно шукати довгострокове рішення.

Нагадаємо, польські фермери, учасники так званого "зіркового маршу" до столиці країни, у вівторок, 27 лютого, вийшли на масштабний протест проти політики ЄС та імпорту агропродукції з України. Вони висловили вимоги до польського уряду обмеження імпорту української агропродукції та виходу Польщі із European Green Deal, що накладає на них певні обмеження.