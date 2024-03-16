Україна вже відновила експорт морем до показників січня 2022 року. Водночас напруга на польському кордоні не вщухає. Для вирішення проблеми планується запуск перших контейнеровозів, які досі не використовували з безпекових причин. Фокус дізнавався, як Україна вивозитиме зерно та іншу продукцію на експорт.

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Структура експорту України у січні 2024 року, як порівняти з 2023-м, не змінилася і залишилася сировинною. Про це свідчать дані дослідження економістів ЦЕС, які вони представили під час вебінару "Виклики на морі та кордоні. Яке майбутнє у зовнішньої торгівлі України" 14 березня. Дані ЦЕС за січень 2024 року свідчать, що структура українського експорту залишається сировинною. Незважаючи на протести фермерів, саме Польща все ще є головним експортним напрямком для української продукції.

Що купуємо, що продаємо: як змінюється зовнішня торгівля

Якщо розглядати топ країн, які купують продукцію України, то Іспанія, наприклад, посунула Китай з другого місця, завдяки закупівлі всіх видів зернових у січні 2024 року, а саме — кукурудзи, пшениці і ячменю.

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Щодо імпортних товарів, то лідером в січні, за інформацією ЦЕС, стала нафта і нафтопродукти, а також легкові автомобілі. Окремо фахівці зауважують потрапляння в топ нової категорії товарів українського імпорту, а саме дронів, які в січні склали 2% від загального імпорту. Для порівняння, 2023 року ця цифра становила лише 0,7%. У цьому та інших сегментах експерти вказують на частку Китаю, яка стрімко зростає.

Структура українського експорту залишається сировинною. Незважаючи на протести фермерів, саме Польща все ще є головним експортним напрямком для української продукції

Якщо 2023 року частка КНР була 86%, то в січні вона досягла неймовірних 97%. Загалом Китай нарощує продажі в Україну і за іншими видами продукції. Найбільшою часткою є дрони. Вони перевищили навіть такі популярні категорії, як мобільні телефони.

Також на вищу позицію, а саме на шосту, несподівано піднялася Греція, яка раніше посідала лише 14-те місце за підсумками 2023 року. Це сталося передусім через імпорт нафти з цієї країни.

Україна планує відновити морські поромні та контейнерні перевезення Фото: Уніан

Куди Україна експортувала у 2023 році та який обсяг торгівлі:

Польща — 4,8 млрд дол. Румунія — 3,8 млрд дол. Китай — 2,4 млрд дол. Туреччина — 2,4 млрд дол. Німеччина — 2 млрд дол. Іспанія — 2 млрд дол. Італія — 1,5 млрд дол. Нідерланди — 1,5 млрд дол. Угорщина — 1,2 млрд дол. Єгипет — 1,1 млрд дол.

Загалом, за даними Державної митної служби, обсяг експорту в 2023 році становив 36,2 млрд доларів, тоді як імпорт — майже вдвічі більше — 63,5 млрд доларів.

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За даними ЦЕС, у лютому 2023 року експорт сільськогосподарської продукції зріс на п'яту частину до 6,45 млн тонн, найвищий рівень з початку повномасштабного вторгнення. Аналітики зауважили, що зростання експорту відбувається завдяки Чорноморським портам. А от блокада сухопутних кордонів з Європейським Союзом, передусім на польському напрямку, залишається основною проблемою для української економіки. У ЦЕС кажуть, що експорт сільськогосподарської продукції вантажівками наразі становить лише 1% сільськогосподарського експорту, тоді як влітку 2022 року перевищував 15%.

Україна вже відновила експорт морем до показників січня 2022 року

У лютому вийшли на рекорд: чим Україна торгує і що купує морем

Тим часом перші контейнерні перевезення українським морським коридором може бути здійснено протягом двох–трьох тижнів. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

За його словами, Україна планує за два–три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення. Загалом заступник міністра назвав обсяги експорту–імпорту товарів у лютому 2024 року рекордними.

"8 млн тонн — це рекорд, що був в лютому з експорту–імпорту. Ми говоримо про три порти Великої Одеси. Одеса Чорноморський 1. Впродовж короткого лютого ми вийшли на рекорд. Традиційно — це десь 60–65% агропродукції тощо, 35% — металургія, імпорт добрив, а також інші товари, але не товари високої доданої вартості, якщо говоримо про експорт, і не те, що може перевозитися в контейнерах, якщо йдеться про імпорт", — додав Васьков.

Україна розробила три нових маршрути для перевезення українського експорту в обхід Польщі

Перевезення Дунаєм: чому річкові шляхи стають надважливими для торгівлі

Як раніше писав Фокус із посиланням на заяву Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Україна розробила три нових маршрути для перевезення українського експорту в обхід Польщі. Вантажі можуть переплавляти річковим транспортом у Румунію та Німеччину — українське збіжжя доставлятиметься у румунські міста Констанца і Галац, а також німецьке місто Регенсбург.

Відповідні маршрути запропонували в Українському Дунайському пароплавстві (УДП), яке й розробило три лінії для баржевих караванів:

Україна–Галац — найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань, річковий караван може здійснювати 5–7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів становитиме лише кілька днів;

— найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань, річковий караван може здійснювати 5–7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів становитиме лише кілька днів; Україна–Регенсбург — маршрут, який дає змогу доставити вантаж у найближчу німецьку точку до основного ринку споживання українського експорту або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Тривалість рейсу цим маршрутом трохи довша, ніж через Галац;

— маршрут, який дає змогу доставити вантаж у найближчу німецьку точку до основного ринку споживання українського експорту або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Тривалість рейсу цим маршрутом трохи довша, ніж через Галац; Україна–Констанца. Тут доставка вантажу здійснюватиметься в один з найбільших європейських морських портів з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Як під час вебінару 14 березня додав Юрій Васьков, Дунаєм у лютому 2024 року переправили 1 млн 800 тисяч тонн.

Україна розробила три нових маршрути для перевезення українського експорту в обхід Польщі

"Все ж на рівні 50% від свого максимуму, досягнутому 2023 року. Тож, Дунай працює. Загалом ми близько 10 млн тонн в лютому відправили та отримали морськими шляхами. На рівні лютого ми бачимо, що обсяг буде збережено. Навіть, і збільшено", — зазначив він.

За словами заступника міністра, перші контейнерні перевезення українським морським коридором може бути здійснено протягом наступних двох–трьох тижнів.

Перші контейнерні перевезення українським морським коридором може бути здійснено протягом наступних двох–трьох тижнів

"За номенклатурою вантажів ми вважаємо за потрібне поновити контейнерні перевезення і поромні перевезення. Всі контейнерні термінали (а в нас їх 5) готові обробляти контейнерні судна. Вони майже всі задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Тому вони всі ведуть перемовини з потенційними судновласниками. Я сподіваюся, що протягом 2–3 тижнів ми отримуємо перше заходження. Але спочатку будемо це відновлювати, а потім про це говорити. Щойно попрацює одна лінія, потім буде інша лінія. Безумовно, це розпочнеться з невеликих суден. За моїм прогнозом, це може відбутися протягом трьох тижнів", — сказав він.

Васьков додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці — залізничне поромне сполучення.

"Також ми працюємо з поромними компаніями, тож сподіваюся, що протягом двох тижнів буде запущено поромне сполучення. А протягом двох місяців відбудеться реанімація залізничних поромних перевезень. Номенклатура продукції вся, окрім, безумовно, небезпечних вантажів", — зазначив Васьков.

В Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці — залізничне поромне сполучення

Він також зазначив, що наразі портами Дунаю працюють контейнерні сервіси сполученням між Румунією, а також між Румунією і Туреччиною з порту Ізмаїл.

За статистикою заступника міністра, загалом українським коридором перевезено майже 31 млн тонн, а працювали в цьому напрямку понад 1000 суден.

"На сьогодні ми майже досягли обсягу зернового коридору, але за значно менший період часу", — додав Васьков.

Варто згадати і про той механізм, який запровадила Україна щодо страхування воєнних ризиків, а саме інструмент акредитиву, що наразі відкритий у двох державних банках. За словами Тетяни Острікової, експертки Громадської ради Держмитслужби, голови підкомітету з митної справи у ВРУ 8-го скликання, держава виділила на це 20 млн доларів.

"Відповідно вартість страхування військових ризиків, яка була до червня, — 6–7%, а на сьогоднішній день — 0,75%, це зовсім непорівнювані вартості. Держава показала, що вона дбає про бізнес, і тільки коли ця програма почала обговорюватися, це вже повпливало на те, що першокласні лондонські страховики і їхні ставки пішли вниз. Тому якусь частину зовнішніх викликів ми можемо менеджерити", — сказала вона.

Україна запровадила інструмент акредитиву щодо страхування воєнних ризиків

Залізниця та автошляхи: як працює доставлення товарів суходолом

За словами заступника міністра, щодо залізничних перевезень суходолом особливих змін не сталося: "все працює так, як і працювало раніше".

Проте із блокуванням польського кордону, дійсно, виникли великі проблеми, які будуть вирішувати уряди двох країн 28 березня.

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"По автомобільним пунктам пропуску в нас є проблема, яка всім відома, — Польща. Щойно закінчилася нарада з прем'єр-міністром. Як раніше було анонсовано, 28 березня планується україно-польське засідання, де на найвищому рівні ці питання будуть розглядатися з певними алгоритмами. Чекаємо на 28 березня, а потім чекаємо на аграрні результати цих перемовин", — додав Васьков.

Раніше у матеріалі "Аграрний бунт в Польщі: які вимоги у фермерів та чим знов не догодила Україна" Фокус розбирав причини польських бунтів і пошуки нових торгових шляхів для України. Тоді експерти в коментарях виданню зазначали, що останнім часом, дійсно, суттєво скоротився український експорт через ЄС, проте повністю виключати європейські шляхи для українського експорту зернових можливо лише за умови повної безпеки в Чорному морі.