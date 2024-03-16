Украина уже возобновила экспорт морем до показателей января 2022 года. Вместе с тем напряжение на польской границе не стихает. Для решения проблемы планируется запуск первых контейнеровозов, которые до сих пор не использовали по причинам безопасности. Фокус узнавал, как Украина будет вывозить зерно и другую продукцию на экспорт.

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Структура экспорта Украины в январе 2024 года по сравнению с 2023-м не изменилась и осталась сырьевой. Об этом свидетельствуют данные исследования экономистов ЦЭС, которые они представили во время вебинара "Вызовы на море и границе. Какое будущее у внешней торговли Украины" 14 марта. Данные ЦЭС за январь 2024 года свидетельствуют, что структура украинского экспорта остается сырьевой. Несмотря на протесты фермеров, именно Польша все еще является главным экспортным направлением для украинской продукции.

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Если рассматривать топ стран, которые покупают продукцию Украины, то Испания, например, подвинула Китай со второго места, благодаря закупке всех видов зерновых в январе 2024 года, а именно — кукурузы, пшеницы и ячменя.

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Относительно импортных товаров, то лидером в январе, по информации ЦЭС, стала нефть и нефтепродукты, а также легковые автомобили. Отдельно специалисты отмечают попадание в топ новой категории товаров украинского импорта, а именно дронов, которые в январе составили 2% от общего импорта. Для сравнения, в 2023 году эта цифра составляла лишь 0,7%. В этом и других сегментах эксперты отмечают долю Китая, которая стремительно растет.

Структура украинского экспорта остается сырьевой. Несмотря на протесты фермеров, именно Польша все еще является главным экспортным направлением для украинской продукции

Если в 2023 году доля КНР была 86%, то в январе она достигла невероятных 97%. В целом Китай наращивает продажи в Украину и по другим видам продукции. Наибольшей долей являются дроны. Они превысили даже такие популярные категории, как мобильные телефоны.

Также на высшую саблю, а именно на шестую, неожиданно поднялась Греция, которая ранее занимала лишь 14-е место по итогам 2023 года. Это произошло прежде всего из-за импорта нефти из этой страны.

Украина планирует возобновить морские паромные и контейнерные перевозки Фото: Униан

Куда Украина экспортировала в 2023 году и какой объем торговли:

Польша 4,8 — млрд долл. Румыния — 3,8 млрд долл. Китай — 2,4 млрд долл. Турция — 2,4 млрд долл. Германия — 2 млрд долл. Испания — 2 млрд долл. Италия — 1,5 млрд долл. Нидерланды — 1,5 млрд долл. Венгрия — 1,2 млрд долл. Египет — 1,1 млрд долл.

В целом, по данным Государственной таможенной службы, объем экспорта в 2023 году составил 36,2 млрд долларов, тогда как импорт — почти вдвое больше — 63,5 млрд долларов.

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По данным ЦЭС, в феврале 2023 года экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на пятую часть до 6,45 млн тонн, самый высокий уровень с начала полномасштабного вторжения. Аналитики отметили, что рост экспорта происходит благодаря Черноморским портам. А вот блокада сухопутных границ с Европейским Союзом, прежде всего на польском направлении, остается основной проблемой для украинской экономики. В ЦЭС говорят, что экспорт сельскохозяйственной продукции грузовиками в настоящее время составляет лишь 1% сельскохозяйственного экспорта, тогда как летом 2022 года превышал 15%.

Украина уже возобновила экспорт морем до показателей января 2022 года

В феврале вышли на рекорд: чем Украина торгует и что покупает по морю

Между тем первые контейнерные перевозки по украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение двух–трех недель. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

По его словам, Украина планирует за две–три недели восстановить морские паромные и контейнерные перевозки. В целом заместитель министра назвал объемы экспорта–импорта товаров в феврале 2024 года рекордными.

"8 млн тонн — это рекорд, который был в феврале по экспорту–импорту. Мы говорим о трех портах Большой Одессы. Одесса Черноморский 1. В течение короткого февраля мы вышли на рекорд. Традиционно — это где-то 60–65% агропродукции и т.д., 35% — металлургия, импорт удобрений, а также другие товары, но не товары высокой добавленной стоимости, если говорим об экспорте, и не то, что может перевозиться в контейнерах, если речь идет об импорте", — добавил Васьков.

Украина разработала три новых маршрута для перевозки украинского экспорта в обход Польши

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Как ранее писал Фокус со ссылкой на заявление Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Украина разработала три новых маршрута для перевозки украинского экспорта в обход Польши. Грузы могут переплавлять речным транспортом в Румынию и Германию — украинское зерно будет доставляться в румынские города Констанца и Галац, а также немецкий город Регенсбург.

Соответствующие маршруты предложили в Украинском Дунайском пароходстве (УДП), которое и разработало три линии для баржевых караванов:

Украина–Галац — наиболее быстрый маршрут для переброски груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может осуществлять 5–7 рейсов в Галац в месяц. Поэтому срок доставки контейнеров составит всего несколько дней;

— наиболее быстрый маршрут для переброски груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может осуществлять 5–7 рейсов в Галац в месяц. Поэтому срок доставки контейнеров составит всего несколько дней; Украина–Регенсбург — маршрут, который позволяет доставить груз в ближайшую немецкую точку к основному рынку потребления украинского экспорта или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Продолжительность рейса по этому маршруту немного длиннее, чем через Галац;

— маршрут, который позволяет доставить груз в ближайшую немецкую точку к основному рынку потребления украинского экспорта или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Продолжительность рейса по этому маршруту немного длиннее, чем через Галац; Украина–Констанца. Здесь доставка груза будет осуществляться в один из крупнейших европейских морских портов с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Как во время вебинара 14 марта добавил Юрий Васьков, Дунаем в феврале 2024 года переправили 1 млн 800 тысяч тонн.

Украина разработала три новых маршрута для перевозки украинского экспорта в обход Польши

"Все же на уровне 50% от своего максимума, достигнутого в 2023 году. Поэтому, Дунай работает. В общем мы около 10 млн тонн в феврале отправили и получили морскими путями. На уровне февраля мы видим, что объем будет сохранен. Даже, и увеличен", — отметил он.

По словам замминистра, первые контейнерные перевозки по украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение следующих двух–трех недель.

Первые контейнерные перевозки по украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение следующих двух–трех недель

"По номенклатуре грузов мы считаем необходимым возобновить контейнерные перевозки и паромные перевозки. Все контейнерные терминалы (а у нас их 5) готовы обрабатывать контейнерные суда. Они почти все задействованы в перевалке аграрной и другой продукции. Поэтому они все ведут переговоры с потенциальными судовладельцами. Я надеюсь, что в течение 2–3 недель мы получаем первый заход. Но сначала будем это восстанавливать, а потом об этом говорить. Как только поработает одна линия, потом будет другая линия. Безусловно, это начнется с небольших судов. По моему прогнозу, это может произойти в течение трех недель", — сказал он.

Васьков добавил, что в Минвосстановления также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца — железнодорожное паромное сообщение.

"Также мы работаем с паромными компаниями, поэтому надеюсь, что в течение двух недель будет запущено паромное сообщение. А в течение двух месяцев состоится реанимация железнодорожных паромных перевозок. Номенклатура продукции вся, кроме, безусловно, опасных грузов", — отметил Васьков.

В Минобновления также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца — железнодорожное паромное сообщение

Он также отметил, что сейчас по портам Дуная работают контейнерные сервисы сообщением между Румынией, а также между Румынией и Турцией из порта Измаил.

По статистике замминистра, в целом по украинскому коридору перевезено почти 31 млн тонн, а работали в этом направлении более 1000 судов .

"На сегодня мы почти достигли объема зернового коридора, но за значительно меньший период времени", — добавил Васьков.

Стоит упомянуть и о том механизме, который ввела Украина по страхованию военных рисков, а именно инструмент аккредитива, который сейчас открыт в двух государственных банках. По словам Татьяны Остриковой, эксперта Общественного совета Гостаможслужбы, председателя подкомитета по таможенному делу в ВРУ 8-го созыва, государство выделило на это 20 млн долларов.

"Соответственно стоимость страхования военных рисков, которая была до июня, — 6–7%, а на сегодняшний день — 0,75%, это совершенно несопоставимые стоимости. Государство показало, что оно заботится о бизнесе, и только когда эта программа начала обсуждаться, это уже повлияло на то, что первоклассные лондонские страховщики и их ставки пошли вниз. Поэтому какую-то часть внешних вызовов мы можем менеджерировать", — сказала она.

Украина ввела инструмент аккредитива по страхованию военных рисков

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По словам замминистра, в отношении железнодорожных перевозок по суше особых изменений не произошло: "все работает так, как и работало раньше".

Однако с блокированием польской границы, действительно, возникли большие проблемы, которые будут решать правительства двух стран 28 марта.

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"По автомобильным пунктам пропуска у нас есть проблема, которая всем известна, — Польша. Только что закончилось совещание с премьер-министром. Как ранее было анонсировано, 28 марта планируется украино-польское заседание, где на самом высоком уровне эти вопросы будут рассматриваться с определенными алгоритмами решения. Ждем 28 марта, а потом ждем аграрные результаты этих переговоров", — добавил Васьков.

Ранее в материале "Аграрный бунт в Польше: какие требования у фермеров и чем снова не угодила Украина" Фокус разбирал причины польских бунтов и поиски новых торговых путей для Украины. Тогда эксперты в комментариях изданию отмечали, что в последнее время, действительно, существенно сократился украинский экспорт через ЕС, однако полностью исключать европейские пути для украинского экспорта зерновых возможно лишь при условии полной безопасности в Черном море.