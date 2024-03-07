ЕС хочет торговать с Украиной на новых условиях: какие изменения введут

В Евросоюзе считают, что новые торговые меры позволят Украине и дальше экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в Европу, а фермеры в ЕС получат защиту от украинских экспортеров.

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Пошлины и квоты на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза не будут действовать до 5 июня 2025 года. Соответствующие предложение одобрили 7 марта депутаты комитета по вопросам международной торговли Европарламента (ЕП), сообщает пресс-служба ЕП.

Отмечается, все ограничения на зерновые поставки из Украины будут отменены с 6 июня 2024 года. При этом Еврокомиссия (ЕК) сможет вводить ограничения на ввоз из Украины мяса птицы, яиц и сахара, если объем импорта этих товаров превысит средние объемы поставок за 2022 и 2023 годы. Ограничения подразумевают, что на ввоз этой продукции будут установлены квоты.

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Ожидается, что парламент проголосует это решение в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Затем Евросовет официально одобрит постановление, и оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

"Продолжение торговых мер ЕС обеспечит Украине возможность продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в ЕС, что является важнейшим источником жизни для украинской экономики. В то же время предложение включает в себя надежные гарантии, которые гарантируют, что наши фермеры не будут перегружены внезапным ростом импорта", — сказано в сообщении.

Также ожидается, что Еврокомиссии предоставят право установить тарифы или ввести любые другие необходимые меры, если окажется, что импорт определенных украинских продуктов угрожает стабильности рынку Евросоюза.

"Это хороший баланс между продолжением нашей жизненно важной поддержки Украины и необходимой защитой наших рынков", — отметили в пресс-службе.

Напомним, торговый представитель Украины Тарас Качка 6 марта 2024 года заявил, что украинское правительство не будет оспаривать ограничения на торговлю с Европейским Союзом. По его словам, в Киеве надеются, что меры, вводимые организацией, помогут разрешить спор с Польшей.

"Возможно, что управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", — отметил он.

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В то же время польские фермеры продолжают свою акцию протеста и блокируют пункты пропуска вдоль границы с Украиной. На днях стало известно, что блокада будет продолжаться до 30 апреля. Фермеры снова будут требовать отмены "зеленого соглашения" и ввода эмбарго на агропродукцию из Украины.