"Правила должны быть изменены": Орбан призвал закрыть рынок ЕС для агропродукции из Украины

По словам премьер-министра Венгрии, к мнению европейских фермеров никто не прислушивается, они чувствуют, что "расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, как небо и земля".

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости остановить поставки украинской продукции на европейский рынок. Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet со ссылкой на видеоролик главной правительственной венгерской партии "Фидес".

"Проблема европейских фермеров заключается в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство для них все более и более дорогим", — сказал Орбан.

Он убежден, что к фермерам никто не прислушивается, поэтому они чувствуют, что "расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, как небо и земля".

"Это невозможно. Правила должны быть изменены", — подчеркнул Орбан.

По словам руководителя венгерского правительства, похожая ситуация и в его стране, но при этом ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

"Это означает, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", — резюмировал премьер Венгрии.

Напомним, на вторник, 20 февраля, запланирована полная блокада украинско-польской границы. По состоянию на 19 февраля заблокировано 6 из 9 пунктов пропуска. Всего в очередях находится более 2900 грузовиков.

23 января исполнительный вице-президент Европейской Комиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что распределение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции происходит неравномерно.