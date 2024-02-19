"Правила мають бути змінені": Орбан закликав закрити ринок ЄС для агропродукції з України

За словами прем'єр-міністра Угорщини, до думки європейських фермерів ніхто не прислухається, вони відчувають, що "відстань між ними і тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі, як небо і земля".

Related video

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність зупинити постачання української продукції на європейський ринок. Про це пише угорське видання Magyar Nemzet з посиланням на відеоролик головної урядової угорської партії "Фідес".

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим", — сказав Орбан.

Він переконаний, що до фермерів ніхто не прислухається, тож вони відчувають, що "відстань між ними і тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі, як небо і земля".

"Це неможливо. Правила мають бути змінені", — наголосив Орбан.

За словами керівника угорського уряду, схожа ситуація і в його країні, але водночас ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі самі правила не діють.

"Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок", — резюмував прем'єр Угорщини.

Нагадаємо, на вівторок, 20 лютого, запланована повна блокада українсько-польського кордону. Станом на 19 лютого мзаблоковано 6 із 9 пунктів пропуску. Загалом у чергах перебуває понад 2900 вантажівок.

23 січня виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що розподіл експорту української сільськогосподарської продукції відбувається нерівномірно.