"Найменш надійний член НАТО": уряд Орбана відмовився зустрітися із сенаторами США, — WP

Представники Штатів розкритикували дедалі "тепліші відносини" Угорщини з Росією та Китаєм і зазначили, що Будапешт "чинив опір і послаблював санкції Європейського Союзу щодо Російської Федерації".

Related video

У неділю, 18 лютого, двопартійна делегація сенаторів США відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом і закликала уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. Проте, за інформацією The Washington Post, члени угорського уряду відмовилися зустрічатися із сенаторами.

У виданні нагадали, що Угорщина — єдина з 31 члена НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції.

Приїжджі сенатори оголосили, що подадуть до Конгресу спільну резолюцію, яка засуджує імовірний "відступ від демократії" в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування трансатлантичної інтеграції Швеції.

"Зі вступом (Швеції до НАТО — ред.) Угорщина та ваш прем’єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним націям у всьому світі", — сказав сенатор Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни, під час пресконференції в посольстві США в Будапешті.

Тілліс і сенаторка-демократка від Нью-Гемпшира Жанна Шахін — автори відповідної резолюції. До них у делегації до Будапешта приєднався сенатор Кріс Мерфі, демократ від Коннектикуту.

Шахін висловила розчарування тим, що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, однак вона "сподівається й оптимістично налаштована" на те, що приєднання Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться 26 лютого.

Мерфі зазначив, що відмова уряду Орбана від зустрічі була "дивною та тривожною".

"Ми тут достатньо мудрі в політичних питаннях, щоб знати, що якщо прем’єр-міністр Орбан хоче, щоб це сталося, тоді парламент може рухатися вперед", — запевнив він.

Орбана назвали "найменш надійним членом НАТО"

Раніше в лютому сенатор США Бен Кардін, демократ від штату Меріленд і голова Комітету із закордонних справ Сенату, підняв перспективу запровадження санкцій проти Угорщини за її поведінку та назвав Орбана "найменш надійним членом НАТО".

Що ще зазначили в резолюції

У резолюції сенатори також відзначають "важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській і трансатлантичній безпеці", але вказують на її неспроможність виконати попередні обіцянки зі схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.

Також резолюція сенаторів критикує дедалі "тепліші відносини" Орбана з Росією та Китаєм і зазначає, що хоча Угорщина "відкрила свої двері" для українських біженців, які тікають від вторгнення Москви, вона також "чинила опір і послаблювала санкції Європейського Союзу щодо Російської Федерації".

Орбан заявив, що Угорщина "може скоро пом’якшати"

За інформацією видання, у своїй суботній промові в Будапешті Орбан зазначив, що законодавча влада Угорщини "може скоро пом’якшати".

"Це хороша новина, що наша суперечка зі Швецією наближається до завершення. Ми рухаємося до ратифікації вступу Швеції до НАТО на початку весняної сесії парламенту", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький заявив, що Угорщина приєдналася до коаліції країн НАТО з розмінування України. Відповідну угоду було підписано в Брюсселі.