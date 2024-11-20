Диверсія в Балтійському морі: капітаном підозрюваного судна виявився росіянин

Китайський суховантаж Yi Peng 3 був затриманий увечері 19 листопада військово-морськими силами Данії. Прокуратура Швеції почала попереднє розслідування за фактом імовірної диверсії.

У Швеції вивчають, яку роль у справі про пошкодження двох кабелів зв'язку в Балтійському морі могло зіграти судно Yi Peng 3, яке прямувало з російського порту Усть-Луга до Єгипту. Про це пишуть журналісти видання Financial Times.

Згідно з даними групи морського стеження MarineTraffic, китайське вантажне судно Yi Peng 3 пройшло поруч зі шведсько-литовським і фінсько-німецьким кабелями в неділю, 17 листопада, і понеділок, 18 листопада, тобто приблизно в той же самий час, коли їх було пошкоджено.

Джерела видання, знайомі з ходом розслідування, розповіли, що слідчі з'ясовують, яку роль в інцидентах могло зіграти судно Yi Peng 3, уважно вивчаючи всі обставини.

Водночас, як повідомляють, в уряді Швеції відмовилися від коментарів, проте один із чиновників сказав, що в межах розслідування у співпраці з береговою охороною і збройними силами поліція вивчатиме пересування судна.

Yi Peng 3 належить компанії Ningbo Yipeng Shipping, яка базується недалеко від портового міста Нінбо на сході Китаю. І представник Ningbo Yipeng повідомив виданню, що "уряд попросив компанію співпрацювати зі слідством", але не став відповідати на запитання.

19 листопада прокуратура Швеції ініціювала попереднє розслідування за фактом ймовірної диверсії. Справу веде національний оперативний департамент поліції, а попереднє розслідування — державний прокурор Генрік Седерман із Національного підрозділу з боротьби з міжнародною та організованою злочинністю.

Суховантаж Yi Peng 3 був затриманий увечері 19 листопада двома кораблями військово-морських сил Данії, повідомляє Defence24.

Зі свого боку, як пишуть журналісти BILD, капітаном судна виявився громадянин Росії.

Нагадаємо, 17 листопада було пошкоджено оптоволоконний кабель, прокладений між Литвою і Швецією в Балтійському морі. Наступного дня, 18 листопада, на підводному кабелі C-Lion1 між Фінляндією і Німеччиною також було виявлено несправності.