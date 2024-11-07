Виступ Зеленського в Будапешті вирізали з офіційної трансляції: в ОП відреагували (відео)

Представник саміту Європейського політичного співтовариства заявив, що кадри з промовою українського президента були передані його команді. Виступи інших політиків були показані повністю.

Виступ президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти не показали в офіційній трансляції. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Глава держави перебуває з робочим візитом у Будапешті, де й відбувається саміт. У результаті після виступу виявилося, що промова Володимира Зеленського не потрапила в офіційну трансляцію, яку отримують журналісти.

Спочатку на саміті виступив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, потім президент України, а третім — французький глава держави Емманюель Макрон. Усі виступи політиків, крім Володимира Зеленського, потрапили до рук журналістів, що викликало певні запитання.

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Журналісти поставили запитання угорському представнику організаторів заходу і той сказав, що промова Володимира Зеленського не була публічною, проте кадри були передані команді українського президента.

"Будь ласка, звертайтеся до них для отримання відео", — заявив угорський представник.

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Представники української влади, до яких звернулося "Радіо Свобода", заявили, що твердження про те, що Україна просила не вставляти виступ президента в офіційну трансляцію, не є правдою.

"Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Жодних запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", — йдеться в повідомленні.

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Журналістам у результаті вдалося отримати кадри з промовою президента України Володимира Зеленського. Він у своєму виступі подякував партнерам за підтримку, але водночас наголосив, що Києву для захисту потрібна "достатня кількість зброї, а не допомога в переговорах".

"Обійми з Путіним не допоможуть. Деякі з вас обіймаються з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає тільки про війни і не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що Володимир Зеленський розкритикував Захід через слабку реакцію на солдатів КНДР у РФ. Країни Заходу не дають Києву завчасно перешкодити вбивствам мирних жителів і не висловлюють бажання, щоб війна не розширювалася, вважає президент України.