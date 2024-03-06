Должна пострадать РФ: что предложила Украина ЕС, чтобы разблокировать границу с Польшей

По словам торгового представителя Украины Тараса Качки, украинская пшеница точно не является главной проблемой для польских фермеров, которые сейчас блокируют границу.

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В украинском правительстве согласны с ограничениями на торговлю со странами Европейского Союза, если это поможет решить спор с соседней Польшей, фермеры которой блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. В то же время в Киеве хотят, чтобы ЕС запретил россиянам ввозить свою сельскохозяйственную продукцию, которую они до сих пор поставляют в страны блока через Беларусь и страны Балтии. Об этом сказал в интервью Financial Times торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Возможно, что управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – объяснил Качка.

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По его словам, официальный Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем, по введению с июня лимитов на импорт яиц, мяса птицы и сахара. Также украинское правительство не против, чтобы отдельные страны перестали принимать отечественное зерно, но должны действовать транзитные маршруты в другие страны.

"Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов Евросоюз, но вышли на новый рекорд – экспортировали 15 миллионов тонн кукурузы в календарном 2023 году. То есть существует большой спрос в других странах. Украина заполнила пробелы в производстве в ЕС", – сказал он.

Качка также сказал, что блокада пунктов пропуска на украино-польской границе организована Москвой. Так, торговый представитель считает, что Россия причастна к нападению на поезд с украинским зерном, который совершили поляки. Тарас Качка отметил, что именно россияне "причастны к случаям вандализма или саботажа, которые можно рассматривать как враждебные к Украине в целом".

Ситуация на украино-польской границе

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, в течение 5 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 56 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выехали 28 тысяч человек, 16 тысяч из них пересекли границу с Польшей. Также пограничники оформили 99 грузовиков, которые перевозили гуманитарную помощь.

На въезд в Украину, как свидетельствуют данные на сайте "єЧерга", разрешение на въезд в Украину нужно ждать целый месяц. Так, например, возле пункта пропуску "Устилуг-Зосин" собралась очередь из 294 автомобилей, а возле "Ягодин-Дорогуск" очередь состоит из 94 машин.

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Тем временем 5 марта стало известно, что поляки планируют блокировать украино-польской границу до 30 апреля. Фермеры продолжают добиваться отмены "зеленого соглашения" и ввода эмбарго на агропродукцию из Украины.