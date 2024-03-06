Має постраждати РФ: що запропонувала Україна ЄС, щоб розблокувати кордон із Польщею

За словами торгового представника України Тараса Качки, українська пшениця точно не є головною проблемою для польських фермерів, які зараз блокують кордон.

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В українському уряді згодні з обмеженнями на торгівлю з країнами Європейського Союзу, якщо це допоможе розв'язати суперечку із сусідньою Польщею, фермери якої блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Водночас у Києві хочуть, щоб ЄС заборонив росіянам ввозити свою сільськогосподарську продукцію, яку вони досі постачають до країн блоку через Білорусь і країни Балтії. Про це сказав в інтерв'ю Financial Times торговий представник України Тарас Качка.

"Можливо, що керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", — пояснив Качка.

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За його словами, офіційний Київ підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, щодо запровадження з червня лімітів на імпорт яєць, м'яса птиці та цукру. Також український уряд не проти, щоб окремі країни перестали приймати вітчизняне зерно, але мають діяти транзитні маршрути до інших країн.

"Ми добровільно припинили експорт кукурудзи в усі п'ять сусідніх країн-членів Євросоюзу, але вийшли на новий рекорд — експортували 15 мільйонів тонн кукурудзи в календарному 2023 році. Тобто існує великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві в ЄС", — сказав він.

Качка також сказав, що блокада пунктів пропуску на україно-польському кордоні організована Москвою. Так, торговий представник вважає, що Росія причетна до нападу на поїзд з українським зерном, який здійснили поляки. Тарас Качка зазначив, що саме росіяни "причетні до випадків вандалізму або саботажу, які можна розглядати як ворожі до України в цілому".

Ситуація на україно-польському кордоні

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, протягом 5 березня західні кордони України з ЄС і Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 56 тисяч осіб і 15 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби виїхали 28 тисяч осіб, 16 тисяч із них перетнули кордон із Польщею. Також прикордонники оформили 99 вантажівок, які перевозили гуманітарну допомогу.

На в'їзд в Україну, як свідчать дані на сайті "єЧерга", на дозвіл на в'їзд в Україну потрібно чекати цілий місяць. Так, наприклад, біля пункту пропуску "Устилуг-Зосін" зібралася черга з 294 автомобілів, а біля "Ягодин-Дорогуськ" черга складається з 94 машин.

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Тим часом 5 березня стало відомо, що поляки планують блокувати українсько-польський кордон до 30 квітня. Фермери продовжують домагатися скасування "зеленої угоди" і введення ембарго на агропродукцію з України.