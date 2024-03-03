Б'ють скло: польські фермери перестали пропускати вантажівки і машини для ЗСУ (фото, відео)

За словами волонтера Назара Смика, блокада кордону з боку Польщі триває. У Нідерландах уже 2 тижні стоять вантажівки та причепи для військових, які не можуть забрати через протести.

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На кордоні з Польщею тривають протести фермерів, які не дозволяють вільно пересуватися українським перевізникам. Від цього також страждають поставки для ЗСУ. Про це розповів волонтер Назар Смик на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

За його словами, фермери з Польщі знову перестали пускати вантажівки, які призначені для українських військових. Товар мав допомогти їм у виконанні завдань на фронті, проте через протести затримується на кордоні.

Польські фермери могли перестати пропускати техніку для військових в Україну Фото: Скриншот

Також ці заходи створюють додаткові проблеми з допомогою з Нідерландів. Уже кілька тижнів ніхто не може забрати спеціальну техніку і привезти в Україну.

"Ще 6 вантажівок і причепів стоять у Нідерландах уже 2 тижні, бо перевізники тупо не можуть їх забрати. Вгадайте чому? Тому що фури досі в Україні і не можуть виїхати через польських мітингувальників", — написав Назар Смик.

Волонтер не розуміє, куди потрібно звертатися, щоб військова техніка мала можливість перетинати кордон. Посольство в цьому питанні безсиле, а польська поліція також відмовляється пропускати фури, адже боїться створити конфліктну ситуацію з мітингувальниками.

Польські фермери могли перестати пропускати техніку для військових в Україну Фото: Скриншот

Окремої уваги вартий ролик, який почав поширюватися мережею. Автор відео стверджує, що польські фермери могли побити автомобілі, які були призначені для українських військових.

На кадрах можна побачити, що кілька автомобілів залишилися без скла. Хто саме є автором ролика і чи відповідає інформація дійсності — невідомо. Польська та українські сторони ніяк не коментували цей інцидент.

Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що за діями польських фермерів, які влаштували блокаду кордону, стоїть Російська Федерація. За її словами, Кремль намагається посварити Польщу і Литву — двох великих союзників України.