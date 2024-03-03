Бьют стекла: польские фермеры перестали пропускать грузовики и машины для ВСУ (фото, видео)

По словам волонтера Назара Смика, блокада границы со стороны Польши продолжается. В Нидерландах уже 2 недели стоят грузовики и прицепы для военных, которые не могут забрать из-за протестов.

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На границе с Польшей продолжаются протесты фермеров, которые не позволяют свободно передвигаться украинским перевозчикам. От этого также страдают поставки для ВСУ. Об этом рассказал волонтер Назар Смик на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По его словам, фермеры из Польши вновь перестали пускать грузовики, которые предназначены для украинских военных. Товар должен был помочь им в выполнении задач на фронте, однако из-за протестов задерживается на границе.

Польские фермеры могли перестать пропускать технику для военных в Украину Фото: Скриншот

Также эти мероприятия создают дополнительные проблемы с помощью из Нидерландов. Уже несколько недель никто не может забрать специальную технику и привезти в Украину.

"Еще 6 грузовиков и прицепов стоят в Нидерландах уже 2 недели потому что перевозчики тупо не могут их забрать. Угадайте почему? Потому что фуры до сих пор в Украине и не могут выехать из-за польских митингующих", — написал Назар Смик.

Волонтер не понимает, куда нужно обращаться, чтобы военная техника имела возможность пересекать границу. Посольство в этом вопросе бессильно, а польская полиция также отказывается пропускать фуры, ведь боится создать конфликтную ситуацию с митингующими.

Польские фермеры могли перестать пропускать технику для военных в Украину Фото: Скриншот

Отдельного внимания стоит ролик, который начал распространяться по сети. Автор видео утверждает, что польские фермеры могли побить автомобили, которые были предназначены для украинских военных.

На кадрах можно увидеть, что несколько автомобилей остались без стекол. Кто именно является автором ролика и соответствует ли информация действительности — неизвестно. Польская и украинские стороны никак не комментировали этот инцидент.

Напомним, 1 марта премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за действиями польских фермеров, которые устроили блокаду границы, стоит Российская Федерация. По ее словам, Кремль пытается рассорить Польшу и Литву — двух крупных союзников Украины.