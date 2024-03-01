Блокада кордону: за польськими фермерами стоїть РФ, — прем'єр Литви

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте наголосила, що Кремль намагається посварити Польщу і Литву — двох великих союзників України.

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Перекриття польськими фермерами литовсько-польського кордону для огляду автотранспорту на предмет реекспорту українського зерна схожі на спроби РФ посварити двох союзників України. Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє LRT.

Як пише видання, польські фермери побоюються, що частина українського зерна з Литви переправляється в Польщу, тому з п'ятниці, 1 березня, вони готуються перекрити дорогу на колишньому прикордонному пункті Калварія-Будзіско. Планується, що блокада триватиме близько тижня.

За словами прем'єр-міністра, аргументи, начебто українське зерно, призначене для транзиту через Клайпеду до третіх країн, у Литві змінює своє призначення, тобто його імпортують, а потім спрямовують до Польщі або перемелюють на борошно, або використовують іншим чином, нагадують гібридну операцію.

"Спроба заявити, що Литву використовують в якійсь хлібній каруселі дуже схожа на спроби Кремля посварити двох найбільших прихильників України", — уточнила прем'єр-міністерка.

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За її словами, подібні дії робили й раніше, наприклад, заявляли, ніби українські воєнні біженці отримують більше підтримки, ніж корінні жителі країн.

"Хочу звернути увагу на те, що протести фермерів у країнах Євросоюзу — одна з найбільш обговорюваних тем у "передачах" російських пропагандистів", — додала Шимоніте.

Прем'єр повідомила, що, за даними митниці, у 2023 році до Литви було ввезено трохи більше ніж 100 тисяч тонн українського зерна, а це дуже невелика кількість порівняно з литовським виробництвом.

"З приводу намірів польських фермерських груп перешкодити руху через литовсько-польський кордон тривають переговори не тільки з відомствами Польщі, а й з інституціями Євросоюзу, а також із самими протестувальниками", — уточнила Шимоніте.

Водночас, як зауважує LRT, міністерство сільського господарства Литви заперечує інформацію про те, що через країну здійснюється експортний транзит українського зерна до Польщі.

Актуальна інформація про протести польських фермерів

З 1 березня польські фермери готуються до ще однієї блокади — на колишньому польсько-німецькому прикордонному пункті в м. Швеці. Фермери перевірятимуть вміст вантажівок, особливо сільськогосподарських вантажів.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив 29 лютого після зустрічі з польськими фермерами, що уряд працюватиме над ембарго на агропродукцію з Росії та Білорусі.

Водночас Польща наростила торгівлю з РФ з кінця 2023 року. Загалом Європа збільшила експорт до Білорусі та деяких країн Азії у 5-10 разів. Після цього товари безперешкодно обходять санкції і потрапляють до РФ.

Польські фермери, учасники так званого "зіркового маршу" до столиці країни, у вівторок, 27 лютого, вийшли на масштабний протест проти політики ЄС та імпорту агропродукції з України. Вони вимагали від польського уряду обмеження імпорту української агропродукції та виходу Польщі з European Green Deal, що накладає на них низку обмежень.

Нагадаємо, що на кордоні з Україною тривають протести польських фермерів. Учасники акції протесту систематично розсипають українську агропродукцію.

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Фокус писав, чому українцям, водночас, не загрожує подорожчання продуктів через блокаду кордону польськими фермерами-протестувальниками.