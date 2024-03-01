Польща працюватиме над ембарго на агропродукцію з РФ і Білорусі, — Дональд Туск

Польський прем'єр Дональд Туск сказав, що обговорював закриття кордону з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За його словами, таке рішення матиме наслідки для двох сторін.

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Польща працюватиме над ембарго на агропродукцію з Росії та Білорусі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з польськими фермерами 29 лютого, пише"Радіо Свобода".

Повідомляють, що зустріч тривала близько чотирьох годин. Туск сказав, що сторони змогли обговорити пропозиції фермерів, які протестують біля кордону з Україною. Він назвав їхні вимоги аргументованими, однак зазначив, що деякі з них стосуються зміни сільськогосподарської політики ЄС.

Туск зазначив, що він і протестувальники хочуть захистити польське фермерство, польський ринок, європейський ринок перед дуже несправедливими наслідками рішення про лібералізацію торгівлі з Україною.

Він заявив, що фермери Люблінського воєводства, які вирощують малину, не витримують конкуренції з Україною. Однак Туск сказав, що Варшава хоче і буде продовжувати допомагати Україні. Ба більше, з цим згодні всі учасники зустрічі. Вони вважають, що пункти пропуску мають бути відкриті для транспортування військової та гуманітарної допомоги.

"Я не кажу про тих, хто приклеюється до фермерських протестів, тих політичних груп", — сказав він.

Туск сказав, що планується запровадити ембарго на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.

"Будемо спільно працювати над запровадженням ембарго на російську та білоруську агропродукцію. Це в голову не вкладається, що під час війни, коли ми говоримо, що Україна мала б бути обкладена якимось митом, щоб одночасно продукти російські та білоруські потрапляли в Європу без жодних обмежень", — сказав він.

Повідомляється, що вимогою фермерів було фінансування ЄС транспортування зерна з європейських ринків до країн, які його потребують. Її підтримав і сам Туск. Так, у самій Польщі близько 9 мільйонів тонн надлишку зерна.

Туск зазначив, що обговорював закриття кордону з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Таке рішення матиме наслідок для двох сторін. Воно буде ухвалене тільки в тому разі, якщо від ЄС не буде відгуків на вимоги поляків.

Польща купує зерно в РФ і Білорусі: що відомо

Нагадаємо, 27 лютого видання "Українська правда" повідомило, що в Польщі правоохоронці затримали українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.

При цьому в польській поліції заявили, що не затримували Михайла Ткача на польському кордоні. У відомстві заявили, що інформація про затримання є фейком. Однак головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва заявила, що правоохоронці Польщі "брешуть" і вона готова це довести.

29 лютого журналісти "Української правди" заявили, що Польща збільшила закупівлю агропродукції в Росії. Країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з Росією і Білоруссю, оскільки немає відповідних санкцій. Від початку війни в Україні товарообіг між Польщею та РФ зріс у кілька разів. Так, у країні є щонайменше 3 великі компанії, які закуповують агропродукцію країни-окупанта у великих обсягах.

Розслідування УП про агропродукцію РФ у Польщі

Зазначимо, що раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков сказав, що Україна не обговорює закриття кордону з Польщею. За його словами, рішення про закриття кордонів "не буде вигідне нікому, крім нашого спільного ворога".