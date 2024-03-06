Возобновление блокады украинско-польской границы украинцы восприняли болезненно, особенно учитывая то, что акции протеста были "подкреплены" рассыпанием украинского зерна. Но Польша не останавливается и вместе с извинениями за зерно обещает распространить эмбарго на ряд украинских продуктов, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки от продукции из Украины.

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Блокада границы с Польшей создает немалые проблемы для импорта в нашу страну товаров, в частности, топлива, которое необходимо как для посевной кампании, так и для армии. Эксперты топливного рынка уже спрогнозировали, что из-за протестов вырастут цены на автогаз, бензин и дизель. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: а что будет с ценами на продукты? И готова ли Украина на зеркальный ответ полякам?

Тенденция падения: цены пошли вниз

Пока что цены на украинских прилавках ведут себя хорошо. На фоне угроз продолжения блокады границы подсолнечное масло в Украине уже подешевело вдвое, обращает внимание эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова.

"Если еще несколько месяцев назад масло продавалось по 50 и более гривен за литр, то сейчас в отдельных торговых сетях его уже можно найти и по 24. Сахар в прошлом году покупали по 42-44 грн за килограмм, покупатели ждали скидки, чтобы купить за 38. Сейчас сахар можно увидеть по 26 грн. Это вызвано именно блокадой с одной стороны, и расширением производства сахарной свеклы и масла с другой. Отечественные перерабатывающие заводы рассчитывали на экспорт, но теперь все остается в Украине", — говорит эксперт.

Из-за польской блокады яйца существенно подешевели Фото: Наталия Богута

В то время, как из-за польской блокады сахар, подсолнечное масло, курятина и яйца в Украине подешевели, рыба, огурцы и помидоры стали дороже, констатировал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По словам эксперта, высокие цены на овощи продержатся до тех пор, пока не придет продукция из Турции с открытого грунта — то есть примерно до середины апреля. А вот со снижением цен на продукты сложнее.

"Нынешние цены уже сегодня убыточны для производителя, и долго так продолжаться не может, — отметил эксперт в комментарии Фокусу. — Можно прогнозировать, что на такую ситуацию украинские производители отреагируют сокращением производства, но когда и насколько — это будут индивидуальные решения. Каждый имеет свой порог".

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Для покупателя снижение цен — это хорошо, но перерабатывающие предприятия могут оказаться на грани остановки, соглашается Руженкова. Ассоциация "Укрцукор" уже заявила: если производители потеряют возможность экспортировать, ряд заводов просто остановится. Если раньше морем экспортировали зерновые, подсолнечное масло и жмых, то сегодня о необходимости выхода к морю говорят и сахарщики.

Курятина подешевеет, а молочка — нет: что будет с ценами в Украине весной

По мнению Оксаны Руженковой, до начала лета все шансы подешеветь еще на 10% имеют яйца, сахар, подсолнечное масло, с большой вероятностью — куриное мясо и продукты из него. А вот молочка не подешевеет.

"Есть сложности с поголовьем — оно сокращается, — отметила эксперт в комментарии Фокусу, — Упаковка дорожает, электроэнергия и логистика не подешевели. Может просесть в ценах разве что самый ходовой сегмент молочки в полиэтиленовых пакетах и не более чем на 3%".

С овощами в Украине проблем не будет Фото: УНИАН

В то же время Олег Пендзин считает, что уже весной в Украине возобновится подорожание яиц из-за того, что вырастут цены на комбикорм для птиц. Впрочем, какого-то серьезного колебания цен эксперт не прогнозирует и говорит, что стоимость украинских продуктов почти не изменится, тогда как импортные могут подорожать. По его словам, почти 92% продукции, которая представлена на украинском рынке — от местных производителей. Зато Украина активно импортирует рыбу и экзотические фрукты.

"Серьезных причин для роста цен на те товары, которыми мы полностью себя обеспечиваем, нет, — говорит эксперт. — С овощами проблем не будет. Мы посадили много лука, моркови, поэтому большого роста цен не ожидаем. Импорт, который создавал конкуренцию отечественному производителю, будет продаваться по тем же ценам, что и раньше. Если импортные продукты будут стоить дороже, их в принципе никто не будет покупать".

Если импортные продукты будут стоить дороже, их никто не будет покупать, считают эксперты

Блокада или пошлины на польский импорт: чем отвечать будем?

Относительно того, каким должен быть ответ на блокаду поляков, мнения экспертов разнятся.

Аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает необходимым введение пошлин на польские товары. Причем, отмечает эксперт, прежде всего отечественного производителя нужно поддержать пошлинами на польскую свинину, молоко, сыры, колбасы. По словам аналитика, украинские предприятия работают в сверхтяжелых условиях обстрелов и дефицита ресурсов. Поэтому пошлинами можно было бы одновременно выровнять условия конкуренции и ответить на блокаду.

Ограничение ввоза молочных продуктов больно ударит по польскому производителю Фото: Информатор

По мнению Оксаны Руженковой, ответ на блокаду границы должен быть зеркальным. Ограничения с нашей стороны должны коснуться не только овощей и фруктов, но и молочных продуктов, соков, снековой группы — то есть позиций, на которых Польша серьезно зарабатывает последние два года. В финансовом плане это будет очень неприятно для соседей, которые, по мнению эксперта, в последние годы "несколько разбаловались".

Аграрии, сделавшие в прошлом году ставку на внутренний рынок, в частности, на овощи, фактически спасли ими собственные хозяйства, которые просели из-за невозможности выгодно продать зерно

"У нас на носу посевная, поэтому мы успеем все вырастить, и наш аграрий, который страдает не первый год, только выиграет от таких ограничений, — считает эксперт. — В течение многих лет Украина своим приоритетом считала развитие экспорта, считая, что внутренний рынок самостоятельно урегулируется рыночными механизмами. Это в корне неправильная позиция. Нашим производителям нужно кормить как минимум 30 млн населения, а сейчас еще и многочисленную армию. Неудивительно, что аграрии, сделавшие в прошлом году ставку на внутренний рынок, в частности, на овощи, фактически спасли ими собственные хозяйства, которые просели из-за невозможности выгодно продать зерновые культуры".

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Даже если Украина ответит зеркальными мерами, продукты в стране вряд ли подорожают, считает Оксана Руженкова.

"Обычно торговые сети начинают импортировать польские продукты, чтобы придержать цены на отечественные — картофель, лук, другие базовые продукты. Сейчас, например, мы активно покупаем в Польше картофель и яблоки, — отметила эксперт в комментарии Фокусу. — Но уже наступила весна и до следующего урожая не так далеко, как кажется. Нужно просто переждать этот период. Вот-вот коровы выйдут на свежую траву — увеличатся надои. Куры начнут активнее нестись — яйца, которые были по 50 грн и выше, сейчас уже встречаются по 29 грн. Словом, впереди сезонное изменение цен".

Конечно, продолжает эксперт Всемирного Банка, ранние овощи будут дороже, но в целом потребитель не пострадает, потому что продуктов будет много. В свою очередь и Украинская плодоовощная ассоциация обещает, что дорогих овощей не будет.

Ранние овощи будут дороже, но в целом потребитель не пострадает, потому что продуктов будет много

"Если посмотреть прогнозы Минсельхоза США, в сегментах зерновых и подсолнечного масла всегда присутствует Украина, — подытожила Оксана Руженкова. — Наша страна — это житница не только Европы, но и мира. Мы даже в условиях войны находимся на полном самообеспечении по всем продуктам и имеем большой избыток".

Масло уже подешевело, и в течение следующих трех месяцев может еще падать в цене Фото: azattyq-ruhy.kz

В то же время по мнению Олега Пендзина, ответной блокады со стороны Украины не будет . "Половина нашего импорта из Польши — это топливо и горюче-смазочные материалы, — рассказал Пендзин в разговоре с Фокусом. — Что касается продуктов, то мы покупаем их у Польши на 800 млн долларов в месяц, а продаем на 1,2 млрд. Украине просто невыгодно вводить ответные меры, тут и обсуждать нечего".

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Тем временем в Польше посчитали, сколько заработали на экспорте в Украину, и остались вполне довольны. "Протестующие требуют закрыть границу для товаров из Украины, но торговый баланс с этой страной для Польши очень благоприятный. С началом войны наш экспорт быстро рос", — пишет Rzeczpospolita.

По данным издания, ссылающегося на цифры Центрального статистического управления страны, Польша за время полномасштабной войны значительно улучшила баланс торговли с Украиной: положительное сальдо достигло рекорда . Так, стоимость всего польского экспорта в Украину в прошлом году достигла рекордных 51,7 млрд злотых (около 12 млрд евро). Стоимость импорта составляет 20,3 млрд злотых (4,7 млрд евро). То есть положительное сальдо торговли с Украиной для Польши составляет 31,4 млрд злотых (7,3 млрд евро).