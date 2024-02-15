В Польше снова забастовки. На этот раз фермеры сообщили, что будут блокировать пограничные пункты пропуска вдоль всей польско-украинской границы. Из-за блокировки украинским компаниям грозят миллиардные убытки, а украинцам — быстрое подорожание импортных товаров. Что происходит и можно ли надеяться на прекращение блокады в 2024 году.

Related video

Польский независимый профсоюз "Солидарность", который, согласно данным на сайте организации, создан для представления и защиты достоинства, прав, профессионального единства и профессиональных интересов фермеров на национальном и международном уровнях, объявил о 30-дневной забастовке 9 февраля.

"Проблемой рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей нашей страны является неконтролируемое поступление товаров из Украины, которые импортируются из-за открытия границы ЕС с этой страной. Поэтому 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все акции протеста будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и акциях протеста на местах. Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам", — говорится в заявлении профсоюза. Фокус исследовал вопрос забастовки фермеров и блокирования границ, чтобы узнать, когда и каким именно образом может быть решен вопрос разблокирования пунктов пропуска в Польше.

Проблемный вопрос: что будет с ценой импорта в Украине в результате блокады границы

Из-за блокирования пунктов пропуска, прежде всего, страдает экономика Украины, ведь экспортеры не могут осуществить вывоз товаров, и ввезти в страну закупленные товары не в состоянии импортеры. Логистические сложности, конечно, прежде всего были созданы Россией, ведь из-за войны и обстрелов со стороны ВС РФ вынужденно остановились перевозки продукции морем. И хотя определенная транспортировка украинского экспорта из портов на черноморском побережье сейчас происходит, о довоенных объемах перевозок речь вообще не идет.

Из-за бунта фермеров украинская экономика теряет — в страну не поступают важные товары, а экспортеры не в состоянии вывезти законтрактованные товары

Сейчас же к проблемам с логистикой морем добавились проблемы с заблокированными автомобильными пунктами пропуска в Польше. Напомним, сначала блокирование осуществляли польские перевозчики, а сейчас границу блокируют фермеры. Каждый день задержки фур с товарами стоит дорого украинским компаниям. Так, недавно руководитель Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Марьяна Луцишин сообщила, что один день простоя стоит компании около 1 млн грн убытков.

"Это только прямые потери от блокады. Но есть еще косвенные — выросли расходы на перевозки, изменилась себестоимость и ценовая конкурентоспособность. Каждый ищет новые маршруты, но это увеличивает время и стоимость доставки", — отметила Луцишин.

Блокирование пограничных пунктов пропуска в Польше приводит к миллиардным убыткам украинских компаний и в конце концов к потерям экономики Фото: УНИАН

Генеральный директор "Metro Украина" Елена Вдовиченко во время конференции Европейской Бизнес Ассоциации "Global Outlook" в Киеве рассказала, что компания из-за заблокированной границы наращивает убытки, и во избежание простоя товаров на пунктах пропуска пытается использовать контейнерные перевозки поездами компании "Укрзалізниця".

Важно

Польша снова против: почему бунтуют местные фермеры и возможен ли компромисс

"Мы сейчас собираемся в группу — несколько компаний — и начинаем завозить товары в Украину контейнерами через "Укрзализныцю", но там может быть доставка товара в течение 50 дней, то есть, речь не может идти о группе ультрасвежих товаров. У нас фура с такими товарами сейчас уже три дня стоит на границе. Тогда как там товар может храниться до 10-14 дней максимум. Вот они говорят, что все заблокируют с 20 февраля, я посчитала будущие убытки — у нас за месяц из-за этого логистические расходы растут в 2,5 раза, ультрасвежие товары задерживаются, я их списываю, то есть плюс-минус до 50 млн гривен в месяц дополнительных расходов, и это только о нашей компании, у нас импортная составляющая это 20-25%, а есть же другие игроки, где весь бизнес из-за этих блокировок страдает", — рассказала Елена Вдовиченко.

Вследствие блокирования польской границы будет расти стоимость импортных продуктов Фото: УНИАН

По ее мнению, из-за блокирования границы со стороны Польши в Украине ожидается подорожание импортных продуктов.

"Цена импорта для конечного потребителя будет расти, то есть, там, где есть импортная составляющая — то, что не выращивается в Украине", — сообщила Елена Вдовиченко.

Переговоры и поиск новых путей: кто поможет Украине разблокировать польскую границу

"Ситуация сложная, ситуация не новая, и это не только польский вопрос, сейчас по всей Европе ряд фермерских забастовок, мы понимаем, что эта история с блокированием границ будет происходить постоянно, пока Украина не станет членом Евросоюза", — такое мнение высказал Александр Ткачук, директор по развитию сети контейнерных терминалов "Левада Карго". Он считает, что проблемы на польской границе сейчас компаниям можно обойти только в случае изменения маршрутов (через другие страны, граничащие с Украиной) или же через использование железнодорожных перевозок. Кроме того, работают порты на Дунае и порты в Одессе и Черноморске.

Однако, к сожалению, действенных вариантов для большинства компаний не так и много, ведь железная дорога имеет ограниченный ресурс, а кроме того, довольно высокую стоимость транспортировки. Военные риски же не позволяют большинству компаний сейчас активно использовать Черное море, как маршрут для перевозок. В итоге остаются только перевозки через наземные пункты пропуска Венгрии, Молдовы, Словакии и Румынии.

Украинские порты на Черном море работают, но объемы перевозок значительно отстают от довоенных показателей Фото: УНИАН

Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, во время конференции "Global Outlook" рассказал о своем видении решения проблемы заблокированной польской границы. По его мнению, Украине стоит продолжить диалог с Брюсселем, с Европейской Комиссией для урегулирования проблем с блокировкой на границе.

Важно

Аграрный бунт в Польше: какие требования у фермеров и чем снова не угодила Украина

"Мы видим, что эта возможность блокировать границу используется разными странами, мы помним несколько дней блокировки в Словакии, вопрос блокировки границы является одним из основных, который мы поднимаем в общении с Еврокомиссией, мы говорим о том, что должен быть какой-то предохранитель — что граница не может блокироваться. Это критические для функционирования страны объекты и они не могут блокироваться. Ситуация тяжелая, сейчас у нас есть риск, что граница будет заблокирована в любой стране любыми сферами", — считает Сергей Деркач.

В прошлом году экспорт зерна в Европу удалось возобновить благодаря усилиям Урсулы фон дер Ляйен

Он также отметил, что в результате переговоров с представителями Министерства инфраструктуры Польши стало понятно, что в польском ведомстве пытаются также сделать все, чтобы предотвратить какую-то возможную забастовку в будущем.

"Польское законодательство было изменено таким образом, что органам власти сложно повлиять на протесты, поскольку разрешение на мирные собрания выдает местная власть. Сейчас риск того, что блокирование границы может быть использовано, как средство достижения своих собственных целей, частных целей, которые не касаются даже Украины, в других странах является достаточно высоким", — отметил Сергей Деркач.

Главные надежды по разблокированию границы украинские представители возлагают на Еврокомиссию

О необходимости активного продолжения дипломатического диалога с Брюсселем и Варшавой говорит и Юрий Мушка, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины.

"Нам нужно вести диалог с Европейским Союзом о выполнении со стороны стран-партнеров, в частности Польши, Соглашения о свободной торговле", — отметил дипломат.

Преступление и наказание: что прогнозируют в Польше по блокировке и как действует украинское правительство

Дариуш Шимчиха, вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты, на вопрос, когда может завершиться блокирование польской границы забастовщиками-фермерами, предположил, что весной 2024 года граница может быть разблокирована.

"Когда это закончится? Когда начнется сезон и техника будет нужна в полях, думаю, к лету должны разблокировать. Польские фермеры получат свои субсидии и все успокоится", — отметил Шимчиха во время конференции Европейской Бизнес Ассоциации "Global Outlook" в Киеве 14 февраля.

Украинские аграрии работают в крайне сложных условиях — на полях до сих пор находят взрывоопасные предметы, снаряды и мины Фото: УНИАН

А вот Марцин Новацки, вице-президент Польского Союза предпринимателей и работодателей, от предоставления каких-либо прогнозов относительно разблокирования границы отказался. В целом, по его мнению, в Европарламенте уже сейчас, еще на стадии, когда Украина — только кандидат на вступление в ЕС, должны рассматривать законопроект, который создаст определенные предохранители для украинских агротоваров, которые будут попадать на рынок Европы.

Некоторые эксперты верят, что к началу лета граница в Польше будет разблокирована

"Нам нужны стабильные и предсказуемые условия реализации торговой политики между ЕС и Украиной, предсказуемость, как фактор, важный для обеих сторон — для Польши и для Украины. И это обеспечит возможности для планирования, для инвестиций, в частности, в инфраструктуру. Я думаю, мы все заинтересованы в сбалансированной позиции. Чтобы были защитные механизмы (европейского рынка — Фокус), адекватные, которые бы удовлетворяли Украину, чтобы была возможность реагировать (на нарушения — Фокус)", — отметил Новацки во время своего выступления в рамках конференции Европейской Бизнес Ассоциации "Global Outlook".

В Польше убеждены, что до вступления Украины в ЕС нужно ввести ограничения для украинской агропродукции Фото: NSZZ RI Solidarność

Наконец, сейчас некоторые эксперты считают, что вопрос блокирования польской границы — это не просто забастовка недовольных малых предпринимателей, занятых аграрной деятельностью. Это может быть политическое течение, направленное на противодействие украинской аграрной отрасли, что несет определенные угрозы для локальных европейских рынков, особенно в случае успешного вступления в Европейский Союз. Такие политические импульсы были бы, вероятно, уместными в мирные времена. Однако во время борьбы Украины с агрессором блокирование границы только создает дополнительные риски для бизнеса, влияет на стоимость импортных товаров и, конечно, ухудшает польско-украинские отношения.

В Минагро сообщили, что при условии нарушений транзита со стороны украинских компаний они будут лишены права на экспорт Фото: УНИАН

Нарушение условий транзита агропродукции по территории европейских стран, которого так опасаются польские фермеры, в украинском правительстве собираются контролировать — лишать нарушителей верификации. Как недавно сообщил министр агрополитики Николай Сольский, правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления. Теперь предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран. Например, если по документам ячмень ехал в Италию, но был продан в Польше, предприниматель будет исключен из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, а повторно подать заявление на включение в перечень верифицированных субъектов такая компания сможет не ранее чем через шесть месяцев после исключения.