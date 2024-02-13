Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной (карта)

Через неделю польские аграрии перекроют все пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают против "неконтролируемого поступления товаров из Украины из-за открытия границы ЕС".

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Во вторник, 20 февраля, польские перевозчики и фермеры планируют перекрыть все пограничные переходы, а также транспортные узлы между Польшей и Украиной. Об этом говорится в заявлении независимого профсоюза "Солидарность".

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Мы знаем, что это только начало долгого пути к победе", — говорится в сообщении митингующих.

Профсоюз "Солидарность" еще 9 февраля объявил о 30-дневной всеобщей забастовке фермеров. Аграрии говорят, что протестуют против неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решения ЕС открыть кордоны.

Пограничные пункты пропуска Украина — Польша Фото: скриншот

По словам забастовщиков, отсутствие регулирования поступления украинской продукции ставит под сомнение прибыльность сельскохозяйственного производства Польши.

Напомним, 11 февраля польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу. Фуры распиливали болгарками. Инцидент произошел на украино-польской границе возле пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Позже министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за этот инцидент. По его словам, протестующие "не сдержали своих эмоций", поскольку находятся в "очень тяжелом" экономическом положении.