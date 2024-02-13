"Поступок отчаяния": в Польше отреагировали на рассыпанное возле границы украинское зерно

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за рассыпанное украинское зерно, отметив что протестующие "не сдержали свои эмоции". Он также заявил, что высказывания украинских официальных лиц по этому поводу были "слишком резкими".

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Министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский высказался о действиях польских фермеров, которые остановили возле границы три украинских грузовика и выбросили зерно на дорогу. Официальный комментарий был опубликован на сайте министерства.

Секерский сообщил, что не считает правильной форму протеста, которую избрали польские фермеры. По его словам, протестующие "не сдержали свои эмоции", так как пребывают в "очень тяжелом" экономическом положении.

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Правда о польских фермерах. Кто и зачем блокирует пункты пропуска на границе с Украиной

Министр объяснил, что в преддверии весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений.

"От имени польских фермеров я приношу извинения за такой акт отчаяния и прошу понимания их исключительно трудной ситуации", — говорится в публикации.

Министр также заявил, что представители украинской стороны тоже "не сдержались", а их заявления по поводу рассыпанного зерна были "слишком резкими". При этом он отметил, что понимает недовольство Киева трудностями с экспортом сельхозпродукции.

Секерский подчеркнул, что является сторонником диалога. Он сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины с целью определить условия торгового обмена, которые бы не нарушали стабильность агропродовольственных рынков.

Польские фермеры рассыпали украинское зерно: что известно

Напомним, 11 февраля в сети появилось видео, на котором польские фермеры, блокирующие выезд фур с украинским зерном, пытаются высыпать зерно из украинских грузовиков на дорогу, вскрывая фуры при помощи болгарки. Инцидент произошел на украино-польской границе возле пункта пропуска "Ягодин — Дорохуск".

По словам очевидцев, из каждого вскрытого грузовика высыпалось приблизительно по 3 тонны зерна. Полиция, которая прибыла на место происшествия, никаких мер не принимала, а как сказал один из украинских водителей, "только разводит руками".

Польские фермеры рассыпали украинское зерно

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 февраля заявил, что Польше следует взять на себя ответственность за действия своих аграриев, которые высыпали украинское зерно из грузовиков. Он подчеркнул, что порча украинского зерна является категорически недопустимым поведением.