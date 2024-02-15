У Польщі знову страйки. Цього разу фермери повідомили, що блокуватимуть прикордонні пункти пропуски вздовж усього польсько-українського кордону. Через блокування українським компаніям загрожують мільярдні збитки, а українцям – швидке подорожчання імпортних товарів. Що відбувається та чи можна сподіватися на припинення блокади у 2024 році.

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Польська незалежна профспілка "Солідарність", яка, відповідно до даних на сайті організації, створена для представлення та захисту гідності, прав, професійної єдності та професійних інтересів фермерів на національному та міжнародному рівнях, оголосила про 30-денний страйк 9 лютого.

"Проблемою рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей нашої країни є неконтрольоване надходження товарів з України, які імпортуються через відкриття кордону ЄС з цією країною. Тому 20 лютого, в межах 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях. Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів", — йдеться у заяві профспілки. Фокус дослідив питання страйку фермерів та блокування кордонів, щоб дізнатися, коли та яким саме чином може бути вирішене питання розблокування пунктів пропуску в Польщі.

Проблемне питання: що буде з ціною імпорту в Україні внаслідок блокади кордону

Через блокування пунктів пропуску, насамперед, страждає економіка України, адже експортери не можуть здійснити вивезення товарів, і ввезти до країни закуплені товари не в змозі імпортери. Логістичні складнощі, звісно, насамперед були створені Росією, адже через війну та обстріли з боку ЗС РФ вимушено зупинились перевезення продукції морем. І хоча певне транспортування українського експорту з портів на чорноморському узбережжі зараз відбувається, про довоєнні обсяги перевезень взагалі не йдеться.

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Зараз же до проблем із логістикою морем додались проблеми із заблокованими автомобільними пунктами пропуску в Польщі. Нагадаємо, спочатку блокування здійснювали польські перевізники, а зараз кордон блокують фермери. Кожен день затримки фур із товарами коштує дорого українським компаніям. Так, нещодавно керівниця Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації Мар’яна Луцишин повідомила, що один день простою коштує компанії близько 1 млн грн збитків.

"Це лише прямі втрати від блокади. Але є ще непрямі – зросли витрати на перевезення, змінилася собівартість і цінова конкурентоздатність. Кожен шукає нові маршрути, але це збільшує час і вартість доставки", — зазначила Луцишин.

Блокування прикордонних пунктів пропуску в Польщі призводить до мільярдних збитків українських компаній і врешті до втрат економіки Фото: УНІАН

Генеральна директорка "Metro Україна" Олена Вдовиченко під час конференції Європейської Бізнес Асоціації "Global Outlook" в Києві розповіла, що компанія через заблокований кордон нарощує збитки, і для уникнення простою товарів на пунктах пропуску намагається використовувати контейнерні перевозки потягами "Укрзалізниці".

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"Ми зараз збираємось у групу — декілька компаній — та починаємо завозити товари в Україну контейнерами через "Укрзалізницю", але там може бути доставка товару впродовж 50 днів, тобто, мова не може йти про групу ультрасвіжих товарів. У нас фура з такими товарами зараз вже три дні стоїть на кордоні. Тоді як там товар може зберігатися до 10-14 днів максимум. От вони кажуть, що все заблокують з 20 лютого, я порахувала майбутні збитки – у нас за місяць через це логістичні витрати зростають в 2,5 рази, ультрасвіжі товари затримуються, я їх списую, тобто плюс-мінус до 50 млн гривень на місяць додаткових витрат, і це тільки про нашу компанію, у нас імпортна складова це 20-25%, а є ж інші гравці, де весь бізнес через ці блокування страждає", — розповіла Олена Вдовиченко.

Внаслідок блокування польського кордону зростатиме вартість імпортних продуктів Фото: УНІАН

На її думку, через блокування кордону з боку Польщі в Україні очікується подорожчання імпортних продуктів.

"Ціна імпорту для кінцевого споживача буде зростати, тобто там, де є імпортна складова – те, що не вирощується в Україні", — повідомила Олена Вдовиченко.

Перемовини і пошук нових шляхів: хто допоможе Україні розблокувати польський кордон

"Ситуація складна, ситуація не нова, і це не лише польське питання, зараз по всій Європі низка фермерських страйків, ми розуміємо, що ця історія з блокуванням кордонів буде відбуватися постійно, поки Україна не стане членом Євросоюзу", — таку думку висловив Олександр Ткачук, директор з розвитку мережі контейнерних терміналів "Левада Карго". Він вважає, що проблеми на польському кордоні зараз компаніям можна обійти лише у випадку зміни маршрутів (через інші країни, що граничать з Україною) або ж через використання залізничних перевезень. Крім того, працюють порти на Дунаї та порти в Одесі і Чорноморську.

Проте, на жаль, дієвих варіантів для більшості компаній не так і багато, адже залізниця має обмежений ресурс, а крім того, доволі високу вартість транспортування. Військові ризики ж не дозволяють більшості компаній зараз активно використовувати Чорне море, як маршрут для перевезень. У підсумку лишається лише перевезення через наземні пункти пропуску Угорщини, Молдови, Словаччини та Румунії.

Українські порти на Чорному морі працюють, але обсяги перевезень значно відстають від довоєнних показників Фото: УНІАН

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, під час конференції "Global Outlook" розповів про своє бачення вирішення проблеми заблокованого польського кордону. На його думку, Україні варто продовжити діалог з Брюселем, з Європейською Комісією для врегулювання проблем із блокуванням на кордоні.

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"Ми бачимо, що ця можливість блокувати кордон використовується різними країнами, ми пам’ятаємо кілька днів блокування в Словаччині, питання блокування кордону є одним з основних, яке ми піднімаємо у спілкуванні з Єврокомісією, ми кажемо про те, що має бути якийсь запобіжник – що кордон не може блокуватись. Це критичні для функціонування країни об’єкти і вони не можуть блокуватись. Ситуація важка, наразі у нас є ризик, що кордон буде заблокований у будь-якій країні будь-якими сферами", — вважає Сергій Деркач.

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Він також зазначив, що внаслідок переговорів із представниками Міністерства інфраструктури Польщі стало зрозуміло, що у польському відомстві намагаються зробити також усе, щоб запобігти якомусь можливому страйку в майбутньому.

"Польське законодавство було змінено так, що органам влади складно вплинути на протести, оскільки дозвіл на мирні зібрання видає місцева влада. Зараз ризик того, що блокування кордону може бути використано, як засіб досягнення своїх власних цілей, приватних цілей, які не стосуються навіть України, в інших країнах, є досить високим", — зауважив Сергій Деркач.

Головні сподівання щодо розблокування кордону українські представники покладають на Єврокомісію

Про потребу активного продовження дипломатичного діалогу з Брюселем та Варшавою каже і Юрій Мушка, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України.

"Нам потрібно вести діалог з Європейським союзом про виконання з боку країн-партнерів, зокрема Польщею, Угоди про вільну торгівлю", — зазначив дипломат.

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Даріуш Шимчиха, віцепрезидент Польсько-української господарської палати, на питання, коли може завершитись блокування польського кордону страйкарями-фермерами, припустив, що навесні 2024 року кордон може бути розблокований. "Коли це закінчиться? Коли розпочнеться сезон і техніка буде потрібна в полях, думаю, до літа мають розблокувати. Польські фермери отримають свої субсидії і все заспокоїться", — зазначив Шимчиха під час конференції Європейської Бізнес Асоціації "Global Outlook" у Києві 14 лютого.

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А от Марцін Новацкі, віцепрезидент Польського Союзу підприємців та роботодавців, від надання будь-яких прогнозів щодо розблокування кордону відмовився. Загалом, на його думку, у Європарламенті вже зараз, ще на стадії, коли Україна — лише кандидат на вступ до ЄС, мають розглядати законопроєкт, що створить певні запобіжники для українських агротоварів, які потраплятимуть на ринок Європи.

Деякі експерти вірять, що до початку літа кордон у Польщі буде розблоковано

"Нам потрібні стабільні та передбачувані умови реалізації торгівельної політики між ЄС та Україною, передбачуваність, як фактор, важлива для обох сторін – для Польщі і для України. І це забезпечить можливості для планування, для інвестицій, зокрема в інфраструктуру. Я думаю, ми всі зацікавлені у збалансованій позиції. Щоб були захисні механізми (європейського ринку – Фокус), адекватні, які б задовольняли Україну, щоб була можливість реагувати (на порушення – Фокус)", — зауважив Новацкі під час свого виступу в межах конференції Європейської Бізнес Асоціації "Global Outlook".

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Врешті, наразі деякі експерти мають думку, що питання блокування польського кордону – це не просто страйк незадоволених малих підприємців, зайнятих аграрною діяльністю. Це може бути політична течія, спрямована на протидію українській аграрній галузі, що несе певні загрози для локальних європейських ринків, особливо в разі успішного вступу до Європейського Союзу. Такі політичні імпульси були б, ймовірно, доречними у мирні часи. Проте під час боротьби України з агресором блокування кордону лише створює додаткові ризики для бізнесу, впливає на вартість імпортних товарів та, звісно, погіршує польсько-українські відносини.

У Мінагро повідомили, що за умови порушень транзиту з боку украхнських компаній їх буде позбавлено права на експорт Фото: УНІАН

Порушення умов транзиту агропродукції територією європейських країн, якого так побоюються польські фермери, в українському уряді збираються контролювати — позбавляти порушників верифікації. Як нещодавно повідомив міністр агрополітики Микола Сольський, уряд ухвалив постанову, згідно з якою удосконалюються правила експорту окремих видів сільськогосподарської продукції, щоб запобігти зловживанням. Тепер підприємство може бути виключене із переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту через ці країни, насправді залишилася в одній із цих країн. Наприклад, якщо за документами ячмінь їхав до Італії, але був проданий у Польщі, підприємець буде виключений з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, а повторно подати заяву на включення до переліку верифікованих суб’єктів така компанія зможе не раніше ніж через шість місяців після виключення.