Блокада границы: эксперты объяснили, почему украинцам не грозит подорожание продуктов

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ситуация на границе с Польшей не повлияет на цены на продукты в Украине по одной причине.

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Блокада границы польскими протестующими вряд ли приведет к подорожанию продуктов в Украине. Однако, как ожидается, цены не изменятся именно на украинские товары, тогда как импортные могут подорожать. Об этом в эфире национального телемарафона 29 февраля сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, почти 92% продукции, которая представлена на украинском рынке — от местных производителей. Зато Украина активно импортирует рыбу и экзотические фрукты.

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"Каких-то серьезных причин для роста цен на те товары, которыми мы полностью себя обеспечиваем — нет. Импорт, который создавал конкуренцию отечественному производителю, будет продаваться по тем же ценам, что и раньше. Если импортные продукты будут стоить дороже, тогда их в принципе никто не будет покупать", — отметил он.

В то же время председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук говорит, что завозить импортные товары уже стало дороже. Однако в Украине цены меняются постепенно, чтобы подорожание не стало серьезным шоком для покупателей.

"Если бы ритейлеры сразу повысили цены, то это стало бы шоком для покупателей. Сейчас, если цены растут, то все происходит постепенно.

Ценовой прогноз на весну: как изменится стоимость продуктов

Рост цен на продукты питания замедлился еще в первый месяц 2024 года. Об этом писал Фокус в своем материале: Цены больше не растут. Что за факторы влияют на стоимость продуктов и каких изменений ждать.

В то же время, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пояснил, что уже весной в Украине возобновится подорожание яиц, поскольку вырастут цены на комбикорм для птиц. Впрочем, какого-то серьезного колебания цен эксперт не прогнозирует.

"Так же у нас с борщевой группой. Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого бешеного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет намного спокойнее", — сказал эксперт.

Зато проблемы могут возникнуть с молоко-сырьем, которое Украина активно завозит из Польши.

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"Мы из Польши завозили молоко-сырье и твердые сыры. В чем есть проблема? В том, что в Украине достаточно большой объем молоко-сырья производится в хозяйствах населения. Люди сегодня резко уменьшили общий объем производства молоко-сырья, потому что физически просто не хватает рабочих рук. Мы же понимаем, что мобилизация жестко прошлась по селам, уменьшилось общее количество людей, которые там реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. В частности, и свиного мяса, потому что очень большая доля производилась свинины в домохозяйствах населения. Так же и с молоко-сырьем. Такая ситуация провоцирует рост цен на молочные продукты", — пояснил он.

Напомним, ранее креативный директор Артем Беседа в интервью Фокусу рассказал, как маркетологи обманывают украинцев, когда предлагают им скидки на продовольственные товары.