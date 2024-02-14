Издалека кажется, что сейчас жить в Европе экономически проще, чем в Украине. Инфляция относительно невысокая, акции в продуктовых магазинах вполне реальны, продукты ненамного дороже, чем в Украине, зато зарплаты значительно выше. Но так ли это на самом деле?

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В то время как официальные показатели инфляции в европейских странах остаются в "рамках приличия", местные потребители уверяют, что они не имеют ничего общего с реальностью. И на самом деле цены, особенно продуктовые, растут, как на дрожжах. Аналитики компании Picodi проследили динамику стоимости продуктовых корзин в 67 странах мира, выяснили, какую долю "чистой" минимальной зарплаты жители той или иной страны тратят на продукты и как этот показатель изменился в течение года. Фокус исследовал эту информацию по пяти странам, сравнил данные с официальной статистикой и узнал, что по этому поводу думают местные покупатели.

Украина: цены растут быстрее, чем зарплаты

Для своего исследования аналитики Picodi составили условную продуктовую корзину, в которую вошли хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо (курица и говядина), овощи (картофель, лук, помидоры) и фрукты (яблоки, бананы, апельсины). Авторы исследования отметили, что использованный набор продуктов создан исключительно для статистических целей, но все же указанные объемы были рассчитаны на основании рекомендаций некоторых министерств здравоохранения относительно минимальных норм потребления.

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Для Украины подсчет стоимости корзины выглядит так:

молоко (10 литров) — 379 грн;

хлеб (10 буханок) — 241 грн;

рис (1,5 кг) — 88 грн;

яйца (20 шт.) — 120 грн;

сыр (1 кг) — 300 грн;

мясо (6 кг) — 1139 грн;

фрукты (6 кг) — 291 грн;

овощи (8 кг) — 260 грн.

Таким образом, общая стоимость условной корзины Picodi в январе 2024-го составила 2818 грн (70,5 евро в эквиваленте), что по данным аналитиков на 22% больше, чем год назад. Согласно расчетам Picodi, минимальная зарплата в Украине "чистыми" на начало 2024 года составляла 5715,50 грн, поэтому минимальные продуктовые расходы составили 49,3% украинской минималки после уплаты налогов.

По данным аналитиков, рост цен в Украине опередил рост минимальной зарплаты, хотя по официальной статистике было наоборот.

Учитывая, что в прошлом году это соотношение составляло 42,8%, можем сделать вывод, что рост цен в Украине опередил рост минимальной зарплаты. Хотя по официальной статистике все было наоборот: при росте минималки на 6% официальная инфляция в Украине по итогам 2023 года составила 5,1%, а цены на продукты за год выросли всего на 3,7%.

Если времени немного больше, чем денег, люди тратят часы, чтобы обойти различные торговые точки и найти лучшую цену Фото: Rbc.ua

Неудивительно, что, по данным исследования платежного сервиса UAPAY, за последний год жить украинцам стало значительно труднее. И хотя многие адаптировались к вызовам полномасштабной войны, более 50% украинцев заметили уменьшение доходов, в то время как их расходы существенно выросли.

"Цены растут почти каждый день, — говорит киевлянка Людмила. — Причем разница в ценах может быть бешеной: например, однажды я купила шампиньоны в супермаркете по 130 грн, а потом увидела, что на рынке они продаются вдвое дешевле. Многие из тех, у кого времени чуть больше, чем денег, тратят часы, чтобы обойти разные торговые точки и найти лучшую цену. Хотя постоянные воздушные тревоги мало способствуют таким "прогулкам" по магазинам и рынкам".

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Польша: зарплаты опередили цены

По данным Picodi, стоимость выбранной корзины продуктов в Польше составила 426,44 злотых (99 евро в эквиваленте), что на 12,74% больше, чем годом ранее. Официальная инфляция в стране составила по итогам 2023 года 6,2%, а минимальная зарплата за год выросла на 18,9%. То есть, хотя официальные данные также не совпадают с данными исследования, все же, как ни считай, а минимальные зарплаты в Польше выросли больше, чем цены на базовые продукты.

Жители Польши, по данным исследования, потратят на минимальный набор продуктов 13,2% минимальной зарплаты Фото: Getty

Жители Польши, по данным исследования, потратят на минимальный набор продуктов 13,2% минимальной зарплаты. Но украинцы, живущие в Польше, говорят, что продуктовые расходы можно значительно уменьшить — было бы желание.

По словам Екатерины, которая сейчас живет в Лодзи, наиболее бюджетные магазины в Польше — это магазины сети Biedronka. Там продаются только польские продукты, ассортимент можно сравнить с нашим АТБ. Молочные продукты, мясо, кондитерские изделия, овощи, фрукты — все это польского производства можно купить в Biedronka.

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"Магазины не одинаковые, у каждого своя специфика, — рассказала Екатерина в разговоре с Фокусом. — В одном большой выбор молочных продуктов, в другом — овощей и фруктов. К тому же плюсом этой сети является большое количество акций. Если брать, например, масло, молоко, йогурты, шоколад сразу по несколько единиц, можно купить почти вполовину дешевле. Даже сами поляки часто покупают товары не по заранее заготовленному списку, а те, что продаются в этот день по акции".

Германия: без акций будет трудно

По подсчетам аналитиков, указанная продуктовая корзина в Германии стоит немалые 167,55 евро, то есть почти в 2,5 раза больше, чем в Украине. Это на 20,91% больше, чем в январе 2023-го. Официальная инфляция в стране составила 5,9%, в то же время минимальная зарплата за год выросла всего на 2,8%.

Жители Германии, по данным исследования, потратят на минимальный набор продуктов 10,4% минимальной зарплаты. Не так уж и много, однако местные жители недовольны и говорят, что год, а тем более два года назад продукты были дешевле в разы.

Немцы стараются пользоваться акциями всегда и везде, а также покупать за полцены продукты, у которых заканчивается срок годности.

"Когда мы два года назад приехали в Германию, конечно, присматривались к местным покупателям, потому что, чтобы свести концы с концами при таких ценах, нужна определенная стратегия, — говорит Оксана, которая два года живет в пригороде Мюнхена. — Главное правило — пользоваться акциями всегда и везде. Закупаться оптом в дискаунтерах, пользоваться собственными торговыми марками сетей, покупать за полцены продукты, у которых заканчивается срок годности, пользоваться предложениями недели, а также покупать продукты перед закрытием магазина, особенно в субботу, потому что перед выходным торговые точки предлагают самые большие скидки".

Чехия: НДС снизился, а цены — нет

По данным Picodi, стоимость выбранной корзины продуктов в Чехии составила 3106 крон (123 евро), что на 18,69% больше, чем годом ранее. Официальная инфляция в стране составила 10,7%, минимальная зарплата за год выросла на 7%. Жители Чехии, по данным исследования, потратят на минимальный набор продуктов 18,9% минимальной зарплаты.

С января НДС на продукты в Чехии снизился, однако еда не подешевела Фото: Pixabay

Кстати, с января НДС на продукты в Чехии снизился на 3 процентных пункта — с 15% до 12%. Правда, покупателей, которые рассчитывали на более дешевые товары в магазинах, ждало разочарование: торговые сети если и предлагают скидки, то преимущественно по своим дисконтным картам. Несмотря на это, пишет местное издание 420on, чиновники оценивают ситуацию как успешную. Издание цитирует министра сельского хозяйства Марека Выборны, по словам которого, "главное, что цены не выросли снова".

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Определенную ясность в вопрос внес чешский экономический эксперт Ян Скопечек. По его словам, после снижения НДС нельзя ожидать точного трехпроцентного снижения цен на продукты — это так не работает. "Цены, как правило, негибкие, то есть даже при снижении расходов или налогов они редко падают на ту же величину. Этого можно ожидать разве что на очень конкурентных рынках, к которым, к сожалению, продовольственный рынок в нашей стране не относится", — отметил Скопечек.

Великобритания: цены выросли на 18%, зарплаты — на 7,3%

Британские потребители утверждают, что по ощущениям цифры на продуктовых ценниках выросли минимум в полтора раза. А учитывая, как растут цены на аренду жилья и услуги, жить в этой стране становится финансово все труднее. Хотя украинцы, которые получают помощь, уже неоднократно говорили о таком местном парадоксе: в Великобритании выгоднее получать пособие и не работать, чем работать на минимальную зарплату.

Жители Британии тратят на подукты наименьшую долю "чистого" минимального заработка Фото: pexels.com

По подсчетам Picodi, общая стоимость представленной корзины составила в Британии 111,88 фунта (почти 130 евро). Учитывая, что год назад такой же набор стоил 94,64 фунта, делаем вывод, что за 12 месяцев продуктовые цены в Великобритании выросли на 18,22%. В то же время официальная инфляция в стране в 2023-м составила скромные 4%, а минимальная зарплата выросла на 7,3%.

Однако для жителей Королевства есть и хорошие новости: доля "чистого" минимального заработка, который придется потратить на продукты, здесь оказалась наименьшей среди рассмотренных стран — 7,2%. Стран, в которых на указанные продукты придется потратить меньше десятой части минимального заработка, всего шесть. Кроме Великобритании, это Ирландия (7,2%), Нидерланды (7,6%), Австралия (7,7%), Люксембург (8,3%) и Новая Зеландия (8,6%).

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Украина со своими 49,3% заняла 58 место из 67. Аутсайдерами рейтинга стали Армения (78,7%), Узбекистан (96,1%) и Нигерия (116,5%), где минимальной зарплаты не хватит даже на самые простые продукты из предложенного аналитиками списка.