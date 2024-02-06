Дешевле не будет: украинцам назвали продукты, которые подорожают в 2024 году

В 2024 году украинцам придется тратить больше на некоторые продукты, поскольку их производство тоже дорожает.

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Цены на продукты в Украине меняются на фоне многих факторов. Так, на ценовую политику могут влиять, например, ситуация на фронте, погодные условия, урожай. Тем временем, как сообщили в Ассоциации производителей молока, большинство молочных продуктов, которые входят в потребительскую корзину украинцев, подорожали по итогам января 2024 года.

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По словам аналитика Ассоциации Георгия Кухалейшвили, первый месяц года оказался неоднозначным в плане ценовых изменений молочной продукции на полках в супермаркетах. Так, в пределах 1% подорожали следующие такие молочные продукты, как:

кефир;

сметана;

йогурт в стаканах;

сливочное масло "Крестьянское" производства "Люстдорф";

сыры Украинский и Голландский.

В то же время снижались цены на пастеризованное молоко жирностью 2,5%, сыр "Маасдам" отечественного производства и питьевой йогурт.

Но подорожали на 4% и выше сливочное масло других отечественных брендов жирностью от 72,5% до 73%, сыр кисломолочный, сыры Гауда и Моцарелла.

Как объяснил эксперт, в дальнейшем потребителям нужно готовиться к подорожанию кисломолочной продукции. Будут повышаться цены и на твердые и полужесткие сыры, сливочное масло. Причина: дефицит молока и сырья в Украине.

"Кроме того, производить молоко фермерам стало дороже из-за роста тарифов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, ветеринарные препараты, средства защиты растений, сельхозтехнику и комплектующие. В 2023 году среднегодовая цена на молоко-сырье в Украине выросла на 14% по сравнению с 2022 годом, а молочные продукты в разрезе года в супермаркетах подорожали на 10-15%", – отметил он.

Напомним, недавно в Минагрополитики рассказали, что будет с ценами в 2024 году на еще один важный для многих продукт — на сахар. В ведомстве отметили, что не ожидают дефицита, поскольку объем запасов сахара позволяют обеспечить не только внутренние нужды граждан, но и покрыть необходимые объемы экспорта.

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Также отметим, что креативный директор Артем Беседа в интервью Фокусу рассказал, как маркетологи обманывают украинцев, когда предлагают им скидки на продовольственные товары.