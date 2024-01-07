Продлится вплоть до Пасхи: украинцев предупредили о подорожании некоторых важных продуктов

Эксперты назвали стратегические для украинцев продукты и их цены после подорожания.

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С января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. Более того, яйца уже подорожали. И этот процесс будет продолжаться вплоть до Пасхи. Об этом сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" в комментарии "24 каналу" Инна Сало.

По статистике, которую предоставила эксперт, основные овощи из так называемого борщевого набора в Украине в среднем выросли на 4-6%.

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капуста белокочанная подорожала до 15 гривен за кг (+6%),

свекла подскочила в цене до 15,50 гривен (+4%),

морковь — до 15 гривен (+6%),

картофель — до 22,50 гривен (+1,5%).

Что касается репчатого лука, то цена на этот продукт может вырасти из-за высокого спроса на него и ограниченности качественного предложения. Поэтому специалисты прогнозируют рост цен до 18 гривен за килограмм (+8%).

Между тем уже в первом месяце 2024 года говорят о росте цен на яблоки. Их стоимость может составить 19 гривен за килограмм (+9%), Цены на виноград подскочат до 205 гривен кило (+3%), на лимоны — до 72 гривен.

Апельсины станут дороже. Килограмм этих цитрусовых можно будет приобрести за 80 гривен. А мандарины — за 65 гривен. Так же будет стоить килограмм бананов.

"Относительно импортируемых плодов наблюдается неклассическая ситуация. Зимой их предложение расширяется, но цены все равно растут в среднем до 3% — из-за нарушенной логистики и подорожания топлива и доставки", — добавила Инна Сало.

Цены на хлебопекарную продукцию и яйца

Другой эксперт, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина добавила, что все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно дорожают. Так, хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 0,7% и теперь стоит до 43,02 гривны за килограмм,

цена на батон составляет 22,96 гривны за 500 граммов,

хлеб пшеничный из муки первого сорта вырос в цене на 0,8%, а именно до 35,77 гривны,

хлеб ржаной подорожал на 0,7% — до 36,72 гривны.

Что касается яиц, то ученая Светлана Пашко рассказала о колебаниях цен на этот продукт. С сентября по декабрь 2023 года на рынке уже почти не оставалось продукции хозяйств населения, поэтому птицефабрики будут поднимать оптово-отпускные цены.

Также в Украине увеличился спрос на валюту, а параллельно с этим начался рост курса доллара относительно гривны .

Напомним, в Украине подорожают и услуги сервисных центров МВД . Стоимость сдачи теоретического экзамена на права вырастет в 19 раз, а практического — в 32 раза.