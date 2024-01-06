Правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной

Польские фермеры требуют распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты: мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца, мясо птицы.

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Правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский решил вопрос с фермерами, которые блокируют пункт пропуска "Медика-Шегини". Об этом сообщила польская газета Polsat News.

Подкарпатский воевода Тереза Кубас-Гул объявила о подписании соглашения между министром сельского хозяйства и фермерами, которые протестовали на границе в Медыке.

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Польша договорится с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной — СМИ

В субботу, 6 января, министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский вместе с подкарпатским воеводой Терезой Кубас-Гул встретились с фермерами "Shukana Wieś", которые протестовали на пограничном переходе в Медыке.

Министр пообещал удовлетворить все требования аграриев. Они включали запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные займы на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

"После подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", — говорится в соглашении.

Фермеры требовали распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты: мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца, мясо птицы.

"Это соглашение — не начало и не конец диалога, который мы начали и будем продолжать с аграриями. Мы хотим решать проблемы в диалоге с фермерами, с полноценным партнерским обсуждением. Мы осознаем сложность ситуации в сельском хозяйстве", — сказал во время брифинга министр Секерский.

Напомним, что 5 января представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что примерно 2 тысячи грузовиков стоят в очередях на украино-польской границе. По данным НБУ, сокращение объема внешней торговли из-за забастовки на украинско-польской границе в ноябре 2023 года составило 860 миллионов долларов, а в декабре - 620 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Вскоре проезд грузового транспорта на двух пунктах пропуска с Украиной был полностью заблокирован.