Польша договорится с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной — СМИ

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский решил подтвердить письменно свою готовность выполнить три требования протестующих: предоставление субсидий на кукурузу, гарантию не повышения налогов и доступные кредиты.

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В субботу, 6 января, в Жешуве министр сельского хозяйства Чеслав Секерский подпишет соглашение с представителями движения "Обманутое село", благодаря которому они больше не будут блокировать пункт пересечения границы с Украиной в Медыке. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"Соглашение создаст положительную динамику, которая также позволит автоперевозчикам в будущем снять блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной", — отмечают в СМИ.

Секерский решил подтвердить письменно свою готовность выполнить три требования фермеров-протестующих: предоставление субсидий на кукурузу, гарантию не повышения налогов и предоставление доступных кредитов.

В материале добавляют, что о предоставлении субсидий Польша подала заявку в Европейскую комиссию для одобрения. Решение об отмене повышения налога на 21% должно быть принято польским Сеймом. Кроме того, отмечается, что гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета.

По информации издания, представители движения "Обманутое село" публично требовали и распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.

Несмотря на то, что правительство Польши сообщило аграриям об одобрении части требований, фермеры настаивали на получении письменных гарантий. Поэтому, как отмечают в польском медиа, Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду.

В то же время, по данным источников Rzeczpospolita, по состоянию на вечер пятницы, министр еще не принял окончательного решения.

Напомним, в среду, 3 января, премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен уговаривать польских перевозчиков"не применять блокаду как средство защиты своих интересов".

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

11 декабря, на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Однако вечером того же дня протестующие якобы сломанной фурой перекрыли разблокированный переход.

18 декабря сообщалось, что польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков. На тот момент в очереди на польско-украинской границе находились более 2 000 украинских грузовиков. В то же время пропускная способность КПП возле Дорохуска составляет около 650 фур в сутки.