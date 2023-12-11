На украинско-польской границе протестующие перегородили дорогу в сторону Украины, — СМИ (видео)

По словам украинских перевозчиков, проезд закрыт под предлогом, что фура, по которой перегорожен путь, сломалась.

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На украинско-польской границе возле пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" протестующие перегородили дорогу в в сторону Украины. Об этом сообщает издание ТСН.

Украинские водители сообщают, что их не пропускают под предлогом, что фура, по которой перегорожен путь, сломалась.

Напомним, сегодня этот пункт был разблокирован для украинских фур по требованию местного муниципалитета в 14:00 по киевскому времени.

Блокада украинско-польской границы: что известно

Напомним, что из-за блокады границы евродепутаты обратились с заявлением к президенту Польши. Помимо президента Анджея Дуды, обращение было адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета, и двум еврокомиссарам.

Также сообщалось, что из-за блокады границы польскими перевозчиками задерживается военная помощь ВСУ. По информации журналистов, стоимость транспортировки из Польши в Украину, которая обычно оценивалась в 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре возросла до 5000 долларов.