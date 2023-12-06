Блокада границы польскими перевозчиками задерживает военную помощь ВСУ, — Reuters

По данным журналистов, стоимость транспортировки из Польши в Украину, обычно оцениваемая в 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре выросла до примерно 5000 долларов.

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Из-за заблокированных границ польскими перевозчиками благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь Вооруженным силам Украины, столкнулись с недельными задержками критически важных поставок беспилотных летательных аппаратов, электроники и внедорожников. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, предоставленной руководителем крупнейшего в Украине благотворительного фонда помощи военным "Повернись живим" Тарасом Чмутом, десятки систем ночного видения, внедорожников и сотни беспилотных летательных аппаратов, приобретенных фондом, оказались заблокированными на границе на протяжении нескольких недель.

"Это не очень хорошо, потому что они привязаны к проектам, терминам и дедлайнам. Что-то продвигается, но медленнее, чем раньше", — отметил Чмут.

Согласно его высказыванию, организация "Повернись живим" активно ведет переговоры с польскими властями с целью обеспечения беспрепятственного транзита гуманитарной помощи. Тарас Чмут подчеркнул, что у Киева нет иного варианта, кроме как импортировать многочисленные необходимые материалы и оборудование из-за границы.

"Пикапы все приходят из-за границы, комплекты ночного видения все приходят из-за границы… Беспилотники FPV вообще приходят из-за границы, и это (блокада границы — ред.) тормозит нашу работу", — отметил руководитель фонда.

Глава некоммерческого предприятия "Инженерный корпус", специализирующегося на производстве разнообразного оборудования для Вооруженных сил Украины, Виктор Долгопятов, отметил, что протесты на границе также оказывают воздействие на производителей военной техники.

"Если блокада будет продолжаться, это может стать и становится большой проблемой", — подчеркнул он.

Согласно высказыванию Долгопятова, блокада границы привела к задержкам поставок деталей для производства военной техники на его предприятии, а также компонентов для блоков питания, применяемых в двигателях беспилотных летательных аппаратов и радиостанциях.

"Я убежден, что большое количество деталей, которые идут на предприятия частного сектора, работающие над оборонными проектами, к сожалению сейчас стоят на границе", — отметил он.

Руководитель предприятия добавил, что польские перевозчики, пропускающие военные грузы, часто не делают этого с товарами двойного назначения для поддержки военных усилий.

Потенциальный способ обойти блокаду — перевозить грузы обычными автомобилями, а не грузовиками, но это гораздо дороже.

Анатолий Акулов, глава благотворительного фонда "Украина в броне", который оказывает помощь как в военной, так и в гуманитарной сфере, сообщил, что стоимость транспортировки из Польши в Украину, обычно оцениваемая в 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре выросла до примерно 5000 долларов.

По его словам, доставка деталей для беспилотников и гуманитарных грузов задерживается. Грузы рыболовных сеток, предназначенных для использования в качестве сеток против беспилотников, ждут на границе третью неделю.

"Для того чтобы привезти подержанные рыболовные сетки для защиты наших солдат от российских беспилотников, мне нужно по меньшей мере 10 тысяч долларов", — пояснил Акулов.

Напомним, что 21 ноября члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" организовали митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование границы польскими перевозчиками.