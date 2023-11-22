Спецслужбы РФ могут быть причастны к блокировке границ Украины, — расследование (фото)

По мнению журналистов, ситуация с грузовыми перевозчиками на границах с Польшей и Словакией создана искусственно, поэтому ее сложно разрешить цивилизованным путем.

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Польские перевозчики, организовавшие блокировку пограничных пунктов пропуска на границе с Украиной, могут взаимодействовать с российскими спецслужбами. Об этом пишет 22 ноября в своем расследовании информагентство Guildhall.

По данным агентства, установлено, что перевозчики, организовавшие акции на польско-украинской и словацко-украинской границах, связаны с лицами, имеющими отношения с Российской Федерацией.

Так, официальным организатором блокирования границы Польши с Украиной, по информации журналистов, выступает польский гражданин Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport. Он является представителем ячейки пророссийской партии "Конфедерация свободы и независимости" в Люблинском воеводстве, имеющей тесные связи с Россией.

В частности, лидер партии Януш Корвин-Микке, выступал с призывами о признании оккупации Крыма и сам посещал аннексированный полуостров в 2015 году, где встречался с руководителем российской оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым.

Януш Корвин-Микке с самопровозглашенным премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым Фото: Скриншот

"Конфедерация свободы и независимости" связана также с другой польской правой организацией — "Всепольская молодежь", имеющей давние связи с Русским имперским движением, которое, по данным агентства, среди прочего, занималось вербовкой террористов для группировок "ДНР" и "ЛНР".

Ситуация на польско-украинской границе — подробности расследования

То, что происходит на польско-украинской границе, по мнению журналистов, не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, которые имеют признаки российских активных мероприятий.

"С началом российского вторжения в Украину Rafał Mekler Transport и целый ряд других польских компаний, участников текущих протестов, в частности Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA и PEO-TRANS неоднократно проводили акции с требованиями отмены антироссийских санкций", — уточняют расследователи.

Кроме того, 16 ноября на польском пункте пропуска "Корчова" прошла встреча организаторов акции с сооснователем связанной с РФ партии "Конфедерация свободы и независимости" и лидером "Конфедерации польской короны" Гжегожем Брауном.

Польский депутат Гжегош Браун, который занимает системную позицию против Украины Фото: Скриншот видео

"С началом вторжения РФ в Украину Гжегош Браун был единственным депутатом Сейма Польши, который проголосовал против резолюции с осуждением России, принятой после раскрытия событий в Буче. Системно занимает позицию против присутствия украинских мигрантов в Польше и является автором слогана "Остановим украинизацию Польши", — отмечают журналисты.

Кстати, по информации расследователей, в 2018 году Гжегош Браун встречался в Москве с журналистом издания "Russia Today" Леонидом Свиридовым, который был депортирован из Польши за шпионаж в пользу России.

"Также Гжегош Браун принимает личное участие в мероприятиях с упомянутой организацией "Всепольская молодежь". Эта организация также имеет связи с военизированной праворадикальной группировкой "Задружный круг", которая сотрудничает с неонацистской группировкой "Русов", воюющей в настоящее время в рядах российской армии на территории Украины", — сообщают журналисты.

Белорусский след

Другой участник акции на польско-украинской границе, владелец компании PEO-Trans — гражданин Республики Беларусь Виктор Гордеюк. Анализ его страниц в социальных сетях позволяет установить, что последний проходит обучение в одном из высших военных учебных заведений Беларуси. Родной брат Гордеюка Андрей служит в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде армии Беларуси.

Словацкое продолжение

Организаторами акции в Словакии, по данным расследователей, выступили представители общественной организации "Союз автоперевозчиков Словакии" (UNAS). Их поддержала антиевропейская праворадикальная партия "Наша Словакия", выступающая за "восстановление дружеских связей" с Россией.

"Лидер этой организации, словацкий политик Мариан Котлеба, в 2014 году написал письмо бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, где сравнил Революцию Достоинства с терроризмом".

Словацкий ультраправый политик Мариан Котлеба симпатизирует диктатору Путину и открыто выступает против ЕС и НАТО Фото: Скриншот

Напомним, на польско-украинской и словацко-украинской границах перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска, требуя возвращения системы выдачи разрешений украинцам для работы в ЕС. И это вопреки тому, что Еврокомиссия уже заявила, что выполнение таких требований не является юридически возможным.

Важно

"Предупредительная акция": украинские перевозчики устроили митинг на границе с Польшей (фото)

Напомним, что 21 ноября члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" организовали митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование границы польскими перевозчиками.