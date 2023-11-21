"Сроки неизвестны": перевозчики Словакии заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

По данным ГПСУ, с 13:30 началась блокировка движения для грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска "Вышне Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород".

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На территории Словакии перевозчики начали препятствовать проезду грузовых автомобилей через пункт пропуска "Вышне-Немецке". Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13.30 началось блокирование движения для грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска "Вышне Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород". Его инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокировки не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть долговременными", — заявил он.

Демченко сообщил, что в настоящее время украинские пограничники активно следят за развитием ситуации и совершенствуют согласование с советскими коллегами по вопросу дальнейших процедур пропуска грузовых автотранспортов через границу. Они также работают над уточнением критериев для разрешения проезда различных категорий грузов.

Сейчас на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вышне Немецке" в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств.

6 ноября польские перевозчики вышли на акцию протеста и заблокировали движение грузовиков к пунктам пропуска. Из-за такой забастовки на дорогах к пунктам пропуска образовались большие очереди из грузовиков. Сообщалось, что организаторы пропускали только один грузовой автомобиль в час.

Среди основных требований перевозчиков: возвращение разрешений, ужесточение правила перевозок, получение доступа к системе "Шлях" и создание отдельных очередей для пустых фур.